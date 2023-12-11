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今深夜轉雨降溫 周末恐冷氣團強襲台灣、低溫下探12度
目前天氣暖洋洋，不過，未來一周天氣有兩次明顯變化。中央氣象署預報員官欣平說，周六冷氣團或強烈冷氣團影響，北部、東部14至15度、中南部15至19度，周末會轉冷而且會轉濕，特別是在北台灣的地方，不排除會有更冷的情況出現。
官欣平表示，台灣附近有很多零零星星的雲系正在發展，不過最主要的鋒面其實還沒有真正的抵達台灣，隨著時間的推移，到今天晚上、深夜之後鋒面就會開始接近台灣。
他說，今天晚上之後，開始下一波比較明顯的雨，到了明天可能就是一陣一陣、斷斷續續的。氣溫部分，明天的溫度是一路往下掉，可能明天清晨的時候還有22度左右，到了明天白天氣溫就是在18度、19度徘徊。
他說，明天、周三東北季風增強及影響，明天北部、東半部降雨，周三北北基、東半部、中南部多雲時晴。周四、周五東北季風減弱、回暖，東半部局部雨，西半部多雲到晴。周六、周日東北季風或冷氣團影響，北部、東部降雨，中南部多雲到晴。
官欣平表示，在比較偏向是在華中一帶，有一個比較明顯的低壓系統建立起來，並起拉出一個比較明顯的鋒面系統，這一波預估就是接下來會影響台灣周末之後天氣的系統。周末如果冷空氣強度達到強烈冷氣團或冷氣團的情況，可能慢慢逼近12至14度範圍，北台灣目前預測周末低溫14度左右。
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