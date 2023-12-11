子宮頸癌早期篩出存活率9成 國健署：1成女性篩陽不追蹤

30歲以上女性今年篩了嗎？衛福部國健署統計顯示，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3.4倍。國健署癌症防治組長林莉茹表示，國健署提供30歲以上女性每年1次公費篩檢，早期發現、早期治療5年存活率達9成以上，但仍有約1成女性「篩陽也不追蹤」，等同置自身健康於險境。

台灣自民國84年開始，補助30歲以上婦女定期子宮頸抹片檢查。依據癌症登記資料顯示，子宮頸癌標準化發生率從84年每10萬人有25人罹癌，下降至110年每10萬人有7人罹癌，降幅達7成以上。衛福部110年死因統計資料則顯示，子宮頸癌死亡人數為608人，標準化死亡率每十萬人2.8人，名列女性十大死因中。

林莉茹指出，經由子宮頸癌篩檢，發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變（第0期）及早期（第1期）個案比率高達97%；沒有接受篩檢而發現子宮頸異常者，早期（第0、1期）個案比率僅29%。顯見定期接受子宮頸抹片檢查，對於早期診斷、治療有明顯的效益，同時，早期（第0、1期）子宮頸癌個案經治療後的5年存活率更達9成以上。

「不少女性自覺健康或是工作繁忙，沒時間追蹤自身健康。」林莉茹表示，台灣目前子宮頸抹片篩檢成效良好，陽性個案追蹤率都在8、9成左右，但部分女性會「自覺」很健康，即使自己篩陽也認為不一定要密切追蹤。雖說子宮頸抹片檢查陽性時，並不代表罹患癌症，但仍呼籲女性遵循醫師指示接受進一步檢查，並請依醫囑回診追蹤及診治。

林莉茹也呼籲，符合公費資格婦女「每3年至少1次」進行子宮頸抹片檢查，接受子宮頸抹片檢查前則注意，「避免盆浴」、「不要沖洗陰道」、「勿放置塞劑」、「前一夜不要有性行為」，並「避開月經期間」。

國健署提醒，民眾可利用健保快易通App查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格；亦可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊。檢查當日，攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務。