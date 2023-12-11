抹片檢查助早期發現 子宮頸癌標準化發生率降7成

為早期發現子宮頸癌，政府自民國84年補助30歲以上婦女每年進行1次子宮頸抹片檢查。國健署指出，隨更多個案在癌前病變就發現，子宮頸癌標準化發生率已較補助前降7成以上。

子宮頸癌主要與持續感染人類乳突病毒（HPV）有關，雖然感染人類乳突病毒後身體多會自行清除，但仍有少部分持續感染者於日後發生子宮頸癌；但子宮頸癌早期通常不會有明顯症狀或疼痛，透過篩檢有機會發現異常病灶，其中子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具。

為預防人類乳突病毒感染或早期發現子宮頸癌前病變，落實「早篩檢、早發現、早治療」，政府自84年開始補助30歲以上婦女每年可進行1次子宮頸抹片檢查。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿表示，依據癌症登記資料顯示，子宮頸癌標準化發生率由84年每10萬人25人下降至110年每10萬人7人，降幅達7成以上。

國健署癌症防治組長林莉茹告訴中央社記者，降幅7成主要就是因為子宮頸抹片檢查的推廣，讓更多個案在癌前病變階段就發現；此外也有較高比例是早期癌症就發現，而早期子宮頸癌個案經治療後的5年存活率達9成，大幅降低風險。

國健署資料顯示，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌（1期以上）的風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3.4倍。沒有接受篩檢而發現子宮頸異常者，癌前病變及早期（0+1期）個案比率僅29%；而經子宮頸癌篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97%。

台灣自107年12月底，全面推動國中女生接種HPV疫苗服務。林莉茹指出，雖然110學年度入學國中女生完整接種2劑涵蓋率已突破9成，但其影響效果可能要10到20年以後才能看得出來。

國健署呼籲，30歲以上婦女至少每3年要接受1次子宮頸抹片檢查，6分鐘即可護一生。子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，可遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治。即使檢查結果正常，若有任何異狀仍應儘速就醫。