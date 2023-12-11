農業區域冷鏈物流部分進度落後 陳駿季分析是這些原因

農業部獲行政院支持，投入140億元預算推動冷鏈政策，預計建置國際保鮮物流中心2處、區域冷鏈物流中心8處、改善外銷檢疫處理場所5處、升級批發市場14處及輔導430件農民團體及農企業申請案，但根據立法院的報告，部分進度落後。

農業部今天在雲林漢光蔬果區域冷鏈物流中心舉辦竣工典禮，行政院副院長鄭文燦表示，漢光冷鏈物流中心加上截切中心總經費約7億元，農業部補助3.1億元。

鄭文燦表示，農業部用140億元打造全國農民產品的理念體系，能夠從農場到餐桌，可以全流程做品管，也可以增加市場調節的能量，冷鏈計畫行政院非常支持，未來還會繼續擴大。目前在農產、漁產、畜產三方面都在進行，包括雲林肉品市場。

他說，漢光提供一站式服務，從冷鏈到加工到截切到檢驗，給農民最好的服務，也照顧合作社的社員協力百位青農，希望未來可提高20%銷售量，提高農民收益，預估1個月可以出貨到6000噸、一年6萬公噸，國內的主要通路，包括國軍、學校都使用這些新鮮蔬菜。

農業部代理部長陳駿季表示，當初110年規劃114億元，但考量那段時間開拓高端市場，確保到貨品質更重要，因此把時程壓縮，也有部分落後，農漁畜市同步壓縮，農部分有部分超前，漁業部分落後，比較困擾是用地取得與工程規劃，對進度落後內部也檢討，很大部分是跟工程規畫有關，也不希望為了趕進度，讓施工品質變差。

過去，大如漢光這樣的合作社場，農民也曾抱怨，當產銷失衡時，並沒有發揮功能，不見得會協助處理農民生產過剩的農產品；陳駿季說，農業本身的經營模式與商業不同，農業經營過程中，靠的是很多農民團體，漢光本身是由農民團體組成的合作社，農業部對漢光的投資，不代表是對個人的投資，是對一個系統的投資。

陳駿季說，漢光本身也跟農民契作，期待未來不只針對價格去收購，能有分潤制度，這樣政府投資下去以後，所節省的、所提高的品質、所增加的附加效益能夠回歸到農民、區域物流中心本身是一個中間的節點，它會跟前端的生產業者串在一起；第一階段先要求冷鏈不能斷鏈，不能說前端生產沒有任何處理，就直接送進來合作社，這樣冷鏈斷鏈，意義不大。