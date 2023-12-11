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周六強冷空氣2波段南下 可能冷到下周四 專家提醒預做準備

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末一波較強的冷空氣要南下，預報資料顯示，周末這波冷空氣南下之前有較顯著的堆積過程，冷空氣厚度大，南下的走向也對台灣影響較明顯，有機會帶來較顯著的降溫，強度至少是大陸冷氣團，甚至有可能達強烈大陸冷氣團等級。本報資料照片
周末一波較強的冷空氣要南下，預報資料顯示，周末這波冷空氣南下之前有較顯著的堆積過程，冷空氣厚度大，南下的走向也對台灣影響較明顯，有機會帶來較顯著的降溫，強度至少是大陸冷氣團，甚至有可能達強烈大陸冷氣團等級。本報資料照片

今天各地依然溫暖，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，北部、東半部高溫27-29度，中南部高溫可達30-32度或更高。不過，台灣附近的水氣增多，雲量也變多了。

吳聖宇表示，目前在台灣北方有冷暖空氣交會的低壓、鋒面系統建立起來，今天白天台灣還在鋒面前方，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。

他說，隨著鋒面東移，鋒面尾端大約會在今天深夜到明天清晨之間掠過台灣北部，因此北部、東北部今晚的降雨機會將會逐漸提高，花東地區、恆春半島也持續會有短暫陣雨，中南部維持雲量較多的天氣。

明天鋒面掠過後，東北季風增強，吳聖宇表示，迎風面的新竹以北、東半部、恆春半島等地仍持續有短暫陣雨，新竹以南到高屏一帶則是多雲的天氣，山區也可能有些局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，這波東北季風並不強，冷空氣南下幅度不足，但是在北部、東北部還是會明顯感受到轉涼的情況，白天高溫一下子會降到20-22度，花東地區高溫也會降到24-27度，中部高溫還有27-29度，南部受影響最小，可能還是會有30度上下的高溫出現，南北之間溫差較大。

他說，明晚到後天清晨，北部、東北部低溫大約17-18度左右，空曠地區可能降到15-16度，中南部、花東地區低溫18-20度，空曠地區低溫有機會降到17度上下，並不特別冷，但還是有比這幾天來得低。

周三東北季風稍減弱，但吳聖宇表示，仍持續影響，迎風面的大台北、東半部以及恆春半島一帶仍有局部短暫陣雨的機會，其他地方為多雲到晴。

周三東北部高溫還是較低，大約在20度上下，北部地區天氣好轉，高溫略回升到21-23度，花東地區高溫維持在23-26度左右，中南部高溫也維持在26-29度間，南部仍可能會超過30度，吳聖宇表示，大致維持一個北涼南暖的格局。夜晚到周四清晨北部、東北部低溫18-19度，空曠地區可能降到16-17度，中南部及花東地區低溫19-21度，空曠地區可能有18度上下的低溫。

吳聖宇表示，周四、周五受高壓迴流影響，台灣附近風向將會大幅度轉變為東到東南風，甚至有偏南風暖空氣上來，各地天氣大致穩定，多雲到晴，溫度也會有較明顯的回升，包括北台灣在內，各地應該都會是有點熱的溫度，有點類似剛過去的周末假期的型態。

周末一波較強的冷空氣要南下，吳聖宇表示，預報資料顯示，周末這波冷空氣南下之前有較顯著的堆積過程，冷空氣厚度大，南下的走向也對台灣影響較明顯，有機會帶來較顯著的降溫，強度至少是大陸冷氣團，甚至有可能達強烈大陸冷氣團等級。

他說，而且持續時間久，預報看起來冷空氣將會分成兩個波段南下，可能會一路冷到下周三、周四之後溫度才會回升，冷的時間較長，提醒大家預做準備。

天氣方面則是先濕後乾，吳聖宇說，周六至下周二水氣較多，濕冷的範圍以北部、東半部為主，中南部降雨機會還是較低，下周三、周四轉乾，各地天氣都比較好，但是輻射冷卻作用會更明顯，有可能出現更低的溫度。

高溫 低溫

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