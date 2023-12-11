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總統立委大選倒數登場 台鐵加開81列次、12月15日開賣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
針對2024總統及立委選舉，台鐵局宣布全線加開各級列車總計81列次，今年12月15日凌晨起開放訂票。示意圖／本報資料照片
針對2024總統及立委選舉，台鐵局宣布全線加開各級列車總計81列次，今年12月15日凌晨起開放訂票。示意圖／本報資料照片

2024總統及立委選舉定於1月13日，台鐵局今天宣布1月12日至15日，為期4天加強疏運，全線加開各級列車總計81列次，包括東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號5列次等，今年12月15日凌晨起開放訂票。

台鐵局指出，全線加開各級列車總計81列次，包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號5列次、西部幹線南港=彰化普悠瑪自強號直達車6列次、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車1列次、七堵/松山=斗六EMU900型區間快車4列次及七堵=潮州區間快車2列次。

另外，明年1月12日至1月15日，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局表示，疏運期間全線每日平均運能預估較平日增加5.2％，包括西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加約3.9萬個座位。與2020年總統與立委選舉疏運運能比較，總座位數增加8.89%、總座位公里增加9.76%。

台鐵局提醒，東線實名制列車車票於12月16日0時起，開放2022年8月1日前，設籍花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

2024總統及立委選舉，台鐵加強疏運加開列車表。圖／台鐵局提供
2024總統及立委選舉，台鐵加強疏運加開列車表。圖／台鐵局提供
2024總統及立委選舉，台鐵加強疏運加開列車表。圖／台鐵局提供
2024總統及立委選舉，台鐵加強疏運加開列車表。圖／台鐵局提供
2024總統及立委選舉，台鐵加強疏運加開列車表。圖／台鐵局提供
2024總統及立委選舉，台鐵加強疏運加開列車表。圖／台鐵局提供

自強號 台鐵 立委選舉

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