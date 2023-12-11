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新年大掃除！清廚房斷捨離 「陳年三物」別猶豫立刻說再見

聯合新聞網／ 綜合報導
新年清理廚房，有些物品最好「斷捨離」。示意圖。圖片來源／ingimage
新年清理廚房，有些物品最好「斷捨離」。示意圖。圖片來源／ingimage

年關將至，每到了這個時候，無論是公司行號還是家庭住戶，都迎來即將除舊佈新，好好大掃除的時候。而在清理家中時，碰到一些已經派不上用場的東西，更可能需要發揮「斷捨離」的精神，下定決心丟掉。日本網站「saita」最近就分享，在整理廚房時，哪三件東西該直接捨棄了。

1.沒在用的餐具

好比說已經堆在櫥櫃裡已久的晚盤、杯子等等。有時這些東西數量一多，還會壓迫到儲放的空間，甚至還得買新的碗櫃收納。不如就趁年初年末大掃除的時候，徹底整頓一番吧。

2.舊抹布、毛巾

無論是做菜還是用餐，隨時準備好一條抹布，擦拭餐桌跟廚房保持清潔很重要。日積月累之下，整條抹布或許都已經破破爛爛，甚至可能有點異味了。還是不要勉強，趕快換一條新的比較衛生。

3.多出來的廚具和小道具

有些廚具平常比較少用到，像是特定容量的量匙，可能只有特別想做某些料理時，才會拿出來用。或者因為太少拿出來了，連廚房已經有了都忘記，結果不小心就買多了。既然如此，不如就把多的就直接捨棄掉。

新年清理廚房，有些物品最好「斷捨離」。示意圖。圖片來源／ingimage
新年清理廚房，有些物品最好「斷捨離」。示意圖。圖片來源／ingimage

文章另外提醒，有時廚房東西多起來，到底有什麼可能未必能記得多清楚。在購入新物品前，不妨先檢查過廚房一遍，確定東西有缺之後再買，以免花冤枉錢買到重複的物品。

廚房 斷捨離

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