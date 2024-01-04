Buffet怎麼吃划算又助消化？「善存益生菌X千葉火鍋」推出超強應援攻略，大啖美食好輕鬆！

聯合線上／ 文/黎允之

歲末年終聚餐應酬多，在眾多冬日美食清單中，熱呼呼的火鍋吃到飽肯定榜上有名。冬天吃火鍋，禦寒暖胃又滿足，而吃到飽火鍋無限供應的豐富食材更讓人忍不住食指大動，數十種鹹甜食物齊下肚，身心療癒又享受。為了讓饕客們吃好、吃巧，並且吃得輕鬆，世界第一保健品牌「善存」攜手知名吃到飽火鍋品牌「千葉」集團，推出超強應援攻略，讓民眾開心吃到飽、順暢免煩惱！

歲末年終朋友相約聚會 火鍋是冬日首選！
身為台灣人，應該沒有不愛吃火鍋的！寒冷的冬天和三五好友圍爐團聚，火鍋吃到飽食材品項多，花小錢就有機會吃到高檔海鮮、肉品，還有各式甜點、冰淇淋無限供應，應有盡有CP值特高，怎麼吃都吃不膩！難怪每當氣溫下降，火鍋吃到飽的店家總是一位難求，甚至還紅到國外去！

▲每年冬季是火鍋吃到飽的旺季，食材豐富又無限供應，是民眾的聚會首選。 圖／善存提供
▲每年冬季是火鍋吃到飽的旺季，食材豐富又無限供應，是民眾的聚會首選。 圖／善存提供

聚會享美食好輕鬆 靠「這招」來應援！
然而，很多消費者享用火鍋吃到飽或各式Buffet自助餐時，豐盛美食當前令胃口全開，一不小心，冷熱、生熟食材齊享受，搭配冰淇淋和蛋糕，鹹甜食物一起下肚，吃得身心大滿足。這時可以試試益生菌，除了幫助消化、養出消化道好環境註1，還能維持消化道機能，幫助代謝。

「善存」是世界第一的保健品牌，提供消費者專業營養補充，守護全家人的健康，口碑好評值得信賴。「善存3效順暢益生菌」使用雙專利益生菌（專利代謝菌、專利青春菌註2），3效合1：輕鬆消化、順暢代謝註3、青春好體質註4，幫助使用者一日輕鬆補充100億好菌註5，更添加好菌的營養「益生質」，一週養出6倍好菌註6，從根本養出好體質，再搭配鳳梨酵素，能夠幫助分解大分子蛋白質成易吸收的小分子胺基酸，有感實現「補好菌、養好菌、助消化」的順暢新境界。

▲聚餐後使用善存3效順暢益生菌，幫助維持消化道機能，調整體質，使排便順暢。 圖／善存提供
▲聚餐後使用善存3效順暢益生菌，幫助維持消化道機能，調整體質，使排便順暢。 圖／善存提供

善存益生菌攜手千葉火鍋推出火鍋祭限量活動 吃大餐也能消化好免煩惱
為了幫助消費者冬日大啖美食，同時顧消化，「善存」攜手千葉集團旗下吃到飽品牌「千葉火鍋」及「鼎盛十里」，推出「2024益起過冬火鍋祭」！民眾自1/4起於活動期間，只要來店消費滿千，即隨餐附贈「善存3效順暢益生菌」，讓饕客們歡樂大啖美食，也能守護消化道機能，天天順暢好輕鬆！

▲善存攜手千葉火鍋推出限定活動，來店消費滿千，享善存3效順暢益生菌！ 圖／善存提供
▲善存攜手千葉火鍋推出限定活動，來店消費滿千，享善存3效順暢益生菌！ 圖／善存提供

註1幫助維持消化道機能，養出好環境
註2係指Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、Lactobacillus plantarum之專利
註3幫助新陳代謝
註4調整體質
註5係指成人每日吃2包/粒3效順暢益生菌粉末顆粒或膠囊之建議食用量
註6人體實驗結果, 受試者每天食用2包,連續7天後糞便中雙歧桿菌的菌數為食用前之6倍

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