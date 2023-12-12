高利率＋通膨時代來臨 透過理債轉貸 聰明迎接輕鬆人生

央行跟隨國際趨勢宣布升息，短短一年內、升息幅度達到0.75個百分點，不少投資人在低利率時期槓桿操作過大，導致升息後可用資金抓襟見肘；對此專家分析，有債務並不一定是壞事，先釐清你手中的債屬於好債或壞債，並透過「新債還舊債」的轉貸模式，釐清借款的相關眉角，就可以讓自己週轉資金獲得更靈活的運用、還款更輕鬆。

高利率時代，建議先從理債開始，盤點高利率的信用卡循環利息、信貸及車貸，甚至是過重的房貸，找出日常生活在這一波升息當中捉襟見肘的主因。 圖／將來銀行提供

進入高利率時代，房貸利率地板價從1.31%、正式來到2.06%，信貸利率更普遍的從1.5%來到3%以上，一下子打亂了許多人的投資規劃腳步。倘若以信用貸款200萬元，每個月利息支出就多了好幾千元，對許多人來說都是一筆不小的負擔。

專家進一步表示，在高利率時代，建議先從理債開始，盤點高利率的信用卡循環利息、信貸及車貸，甚至是過重的房貸，找出日常生活在這一波升息當中捉襟見肘的主因。

其次，許多投資人在借貸關係發生後，積極地還款、打算降低利息支出，卻忽略了保留週轉資金靈活性的理財方式，也是將好債變成壞債的關鍵之一。例如每個月的家庭收入10萬，為了早日還清貸款，將本息攤還的金額拉高到4萬以上，適逢近1年的升息，就很容易造成家庭經濟壓力。

高利率時代，信貸利率普遍從1.5%來到3%以上，一下子打亂了許多人的投資規劃腳步。若以信用貸款200萬元，每個月利息支出就多了好幾千元。 圖／將來銀行提供

因此，由Ａ銀行轉貸至Ｂ銀行，透過轉貸來延長還款年限來降低壓力，就是一個比較聰明的做法。觀察市場上的信貸利率仍然有低於通膨的選項，等於愈還愈輕鬆。專家解釋，若借款利率低於通膨率，等於債務實際負擔逐年降低，宛若有債務「打折」的神奇效應。

而將來銀行推出一段式利率1.92%起的信用貸款、就是市場的相對低利率。專家表示，善用網路、搜尋各家銀行的「地板利率」，就可以找到最適合自己的轉貸銀行，但也需要留意「開辦費」、「綁約期」以及「總費用率」等項目。

將來銀行推出一段式利率、貸款額度最高500萬元，利率1.92%起且開辦費僅588元，屬於市場上罕見低開辦費、利率遠低於通膨率的信貸產品，屬於適合轉貸的銀行，且向將來銀行申請轉貸，免擔保人、免擔保品，年收入30萬元、平均月收入超過2.5萬元即可申請；開辦費僅588元、最長可分7年償還，屬於市場上的優貸產品之一。

加上將來銀行採取「全線上申貸」，24小時想貸就貸，只要上網填寫申請書，備妥身分證及財力證明，透過簡單 3 步驟即可申請，借款人不用到銀行，核貸快速，省去借款人心理負擔。透過轉貸，即可降低月付金，並且統一還款日，輕鬆又方便。

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