下台2個月仍活躍 陳吉仲：很多人看到我不捨擁抱痛哭

農業部前部長陳吉仲因進口雞蛋下台兩個月，依舊活躍於各地方農業活動場所、農民餐敘與輔選，他表示，這兩個月回到學校，現在的生活可以去各地了解實際情況，很多人看到他都是不捨，擁抱痛哭，更重要的是，農業政策要持續。

農業部今天在雲林漢光蔬果區域冷鏈物流中心舉辦竣工典禮，行政院副院長鄭文燦、農業部代理部長陳駿季出席，陳吉仲也來參加。

現場媒體問她近來好嗎？陳吉仲說，一切都很好，去年有來漢光這最重要的區域冷鏈物流中心動工典禮，這兩個月他學校，假日也為很多農業縣立委輔選，因為現在不用每天在辦公室也變瘦了，可以實際了解農業狀況。

陳吉仲說，這兩個月來， 大家都是不捨，還有很多人看到都是擁抱痛哭，但是更重要，就是這些農業政策真的要持續。

他表示，學校午餐液蛋今天開始解禁，他說要專業，學校午餐不用國產CAS液蛋，是完全跟專業背離，學校一天有180萬學童，你用手打的殼蛋，跟直接用液蛋大廠食品加工廠生產的，是完全不同的效率以及食品安全。所以他很樂意看到大家願意以專業使用液蛋，對消費者蛋白質所需，對農民才是正確的，樂意看到專業回饋。

陳吉仲表示，農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自導自演部分被起訴，他重申，人在做天在看，對農業好的事情他都全力以赴，不會在乎要不要還他公道，不會因為網路紛擾阻礙進步。