聽新聞
test
0:00 / 0:00
下台2個月仍活躍 陳吉仲：很多人看到我不捨擁抱痛哭
農業部前部長陳吉仲因進口雞蛋下台兩個月，依舊活躍於各地方農業活動場所、農民餐敘與輔選，他表示，這兩個月回到學校，現在的生活可以去各地了解實際情況，很多人看到他都是不捨，擁抱痛哭，更重要的是，農業政策要持續。
農業部今天在雲林漢光蔬果區域冷鏈物流中心舉辦竣工典禮，行政院副院長鄭文燦、農業部代理部長陳駿季出席，陳吉仲也來參加。
現場媒體問她近來好嗎？陳吉仲說，一切都很好，去年有來漢光這最重要的區域冷鏈物流中心動工典禮，這兩個月他學校，假日也為很多農業縣立委輔選，因為現在不用每天在辦公室也變瘦了，可以實際了解農業狀況。
陳吉仲說，這兩個月來， 大家都是不捨，還有很多人看到都是擁抱痛哭，但是更重要，就是這些農業政策真的要持續。
他表示，學校午餐液蛋今天開始解禁，他說要專業，學校午餐不用國產CAS液蛋，是完全跟專業背離，學校一天有180萬學童，你用手打的殼蛋，跟直接用液蛋大廠食品加工廠生產的，是完全不同的效率以及食品安全。所以他很樂意看到大家願意以專業使用液蛋，對消費者蛋白質所需，對農民才是正確的，樂意看到專業回饋。
陳吉仲表示，農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自導自演部分被起訴，他重申，人在做天在看，對農業好的事情他都全力以赴，不會在乎要不要還他公道，不會因為網路紛擾阻礙進步。
學校午餐用蛋並非全都用液蛋，僅部分都會區因為人工貴，因此使用冷凍液蛋，中南部等學校團膳、都使用可追溯洗選蛋品，只要符合衛生安全的蛋品，都可使用入學校午餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言