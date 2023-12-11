賈新興估周六冷氣團襲台 下周有機會增強到強烈冷氣團

未來1周兩次變天，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天東北季風影響，周六則有大陸冷氣團影響，至下周三桃園以北及宜蘭整天偏濕冷，觀察下周二冷空氣有機會增強、並達到強烈大陸冷氣團的強度。

賈新興表示，明天東北季風增強，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，周三中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，周四至周五各地為晴到多雲的天氣。

賈新興說，周六至下周一有受大陸冷氣團影響的機率，新竹以北及宜花有局部短暫雨，整天偏濕冷。下周二至下周三清晨，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。

他表示，觀察下周二冷空氣增強有機會達到強烈大陸冷氣團的強度，其中，下周二深夜至周三清晨苗栗以北留意10度以下的低溫，台北氣象站低溫則有接近11度至12度的機率。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。