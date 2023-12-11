聽新聞
test
0:00 / 0:00
賈新興估周六冷氣團襲台 下周有機會增強到強烈冷氣團
未來1周兩次變天，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天東北季風影響，周六則有大陸冷氣團影響，至下周三桃園以北及宜蘭整天偏濕冷，觀察下周二冷空氣有機會增強、並達到強烈大陸冷氣團的強度。
賈新興表示，明天東北季風增強，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，周三中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，周四至周五各地為晴到多雲的天氣。
賈新興說，周六至下周一有受大陸冷氣團影響的機率，新竹以北及宜花有局部短暫雨，整天偏濕冷。下周二至下周三清晨，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。
他表示，觀察下周二冷空氣增強有機會達到強烈大陸冷氣團的強度，其中，下周二深夜至周三清晨苗栗以北留意10度以下的低溫，台北氣象站低溫則有接近11度至12度的機率。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言