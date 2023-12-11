白天偏暖明短暫降溫 周六冷空氣到 有機會達冷氣團等級

今天仍然是偏暖的天氣。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天清晨雖然局部空曠地區仍然有些輻射冷卻低溫，不過平地最低溫普遍都有18度以上，市區22-24度，也有回暖的感覺。

柯聿寧表示，今天已經可以看到在長江流域到台灣北方海面有鋒面發展，預期白天受到鋒前暖區影響，各地仍然明顯偏暖。東南方有些水氣移入，花東、屏東有局部短暫雨，南部沿海雲量也稍增多，不過，預計白天將逐漸減少。

到了深夜鋒面尾端將通過台灣北部，柯聿寧表示，深夜到清晨台中以北地區有短暫雨機會，後續東北季風增強配合部分華南水氣通過，新竹以北地區轉為濕涼或濕冷的天氣型態，預期高溫約在21度以內，低溫則在18-19度，全日氣溫都稍下降，對中南部影響則不明顯。

柯聿寧說，很快的周三這波東北季風就會逐漸轉為偏東風，北部雲量稍多回升幅度不大，周四太平洋高壓勢力增強，周五再轉為鋒前暖區環境，這兩天各地又會顯著的偏暖。

柯聿寧表示，預估下一波鋒面，約在周五深夜到周六上午通過，帶來的降雨有限，範圍仍在苗栗以北地區，不過後續冷空氣將持續影響，加上華南雲系開始東移，周日到下周二中南部雲量也會增多、溫度下降，北部則是維持濕冷的天氣型態。

他說，預計這波冷空氣的強度有機會達到大陸冷氣團等級，配合偏濕的環境，冷的感覺會比較明顯。下周三冷空氣仍持續遞補南下，不過性質將轉乾，早晚配合輻射冷卻作用，西半部平地有更低的溫度出現機會。目前預報在低溫數字上仍然有變動性，但是周六以後轉濕冷的趨勢大致不變，仍需有保暖準備。