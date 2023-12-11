快訊

揭發河南愛滋疫情 高耀潔醫生紐約辭世享耆壽95歲

「河南人愛騙人」！楊丞琳失言挨轟道歉難熄怒火遭投訴 大陸官方出手了

一家3口爬大坑步道妻子走失 消防漏夜搜尋…她卻出現超商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白天偏暖明短暫降溫 周六冷空氣到 有機會達冷氣團等級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天受到鋒前暖區影響，各地仍然明顯偏暖。東南方有些水氣移入，花東、屏東有局部短暫雨，南部沿海雲量也稍增多，不過，預計白天將逐漸減少。本報資料照片
今天白天受到鋒前暖區影響，各地仍然明顯偏暖。東南方有些水氣移入，花東、屏東有局部短暫雨，南部沿海雲量也稍增多，不過，預計白天將逐漸減少。本報資料照片

今天仍然是偏暖的天氣。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天清晨雖然局部空曠地區仍然有些輻射冷卻低溫，不過平地最低溫普遍都有18度以上，市區22-24度，也有回暖的感覺。

柯聿寧表示，今天已經可以看到在長江流域到台灣北方海面有鋒面發展，預期白天受到鋒前暖區影響，各地仍然明顯偏暖。東南方有些水氣移入，花東、屏東有局部短暫雨，南部沿海雲量也稍增多，不過，預計白天將逐漸減少。

到了深夜鋒面尾端將通過台灣北部，柯聿寧表示，深夜到清晨台中以北地區有短暫雨機會，後續東北季風增強配合部分華南水氣通過，新竹以北地區轉為濕涼或濕冷的天氣型態，預期高溫約在21度以內，低溫則在18-19度，全日氣溫都稍下降，對中南部影響則不明顯。

柯聿寧說，很快的周三這波東北季風就會逐漸轉為偏東風，北部雲量稍多回升幅度不大，周四太平洋高壓勢力增強，周五再轉為鋒前暖區環境，這兩天各地又會顯著的偏暖。

柯聿寧表示，預估下一波鋒面，約在周五深夜到周六上午通過，帶來的降雨有限，範圍仍在苗栗以北地區，不過後續冷空氣將持續影響，加上華南雲系開始東移，周日到下周二中南部雲量也會增多、溫度下降，北部則是維持濕冷的天氣型態。

他說，預計這波冷空氣的強度有機會達到大陸冷氣團等級，配合偏濕的環境，冷的感覺會比較明顯。下周三冷空氣仍持續遞補南下，不過性質將轉乾，早晚配合輻射冷卻作用，西半部平地有更低的溫度出現機會。目前預報在低溫數字上仍然有變動性，但是周六以後轉濕冷的趨勢大致不變，仍需有保暖準備。

低溫 東北季風

延伸閱讀

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

把握好天氣 粉專：下個周末濕冷型的強烈冷空氣南下

未來1周兩波東北季風 周二變天北東雨 周六這波更強勁降溫

1張圖看天氣重點 賈新興：周六有冷氣團影響機率轉濕冷

相關新聞

移工大遊行 轟政府裝睡、圖利仲介

「政府承擔、仲介滾蛋」、「政府wake up、仲介get out」。 台灣移工聯盟昨舉辦兩年一度的移工大遊行，包含移工在...

健康主題館／開始健忘是正常老化 還是失智徵兆？

● 輕度認知障礙是失智「前驅期」

持續性血尿 原來是腎結石造成

一位80歲老先生持續血尿6個月，因裝了心臟支架，長期服用抗凝血劑，經過相關檢查發現，他的右側腎盂有一顆2.5公分結石，右...

高溫上看33度 吳德榮：周六極地大陸氣團逼近 恐濕冷近1周

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流影響，各地為晴時多雲，東半部偶有...

兄弟同獲終身成就獎 李伯璋：猶如雪中送炭般感動

台灣移植醫學會今舉行會員大會暨頒獎典禮，頒發「終身成就獎」給器官移植界兩位權威醫師李伯皇、李伯璋，兄弟同日倆獲獎，但其實...

賈新興估周六冷氣團襲台 下周有機會增強到強烈冷氣團

未來1周兩次變天，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天東北季風影響，周六則有大陸冷氣團影響，至下周三桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。