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高溫上看33度 吳德榮：周六極地大陸氣團逼近 恐濕冷近1周

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫的機率；白天暖熱、早晚涼，日夜溫差大。本報資料照片
今天各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫的機率；白天暖熱、早晚涼，日夜溫差大。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流影響，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫的機率；白天暖熱、早晚涼，日夜溫差大；北部19至31度、中部20至32度、南部20至33度、東部19至29度。

吳德榮說，明天東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台灣白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大。周三東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。周四、周五各地晴朗穩定，氣溫續升，白天暖熱如春。

吳德榮表示，周六起入冬以來最強的極地大陸氣團向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣雖僅受其邊緣的影響，仍將有近1周偏冷的天氣，尤其迎風面持續濕冷，令人不適。

他說，最新各國模式如歐（ECMWF）、美（GFS）、日（JMA）模擬大多有大陸冷氣團的強度，部分模式甚至修強至強烈大陸冷氣團，但為7天之後，模式會再如何調整應持續觀察。

冷氣團 吳德榮

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