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持續性血尿 原來是腎結石造成

聯合報／ 蔡樹衛／國泰醫院泌尿科主治醫師
建議每天要喝2公升的水，多運動幫助代謝。圖╱123RF
建議每天要喝2公升的水，多運動幫助代謝。圖╱123RF

一位80歲老先生持續血尿6個月，因裝了心臟支架，長期服用抗凝血劑，經過相關檢查發現，他的右側腎盂有一顆2.5公分結石，右側輸尿管黏膜呈現增厚狀態，保守治療後依舊斷斷續續有血尿。因為擔心有腎臟黏膜的病變，於是病人接受軟式輸尿管鏡處置，同時檢查右邊腎臟也處理了腎結石，術後就不再發生血尿。

發生血尿的原因很多，包括感染、結石、腫瘤及不明原因等，臨床上會依據年紀、症狀安排不同檢查，結石只是造成血尿的其中一種原因，但不能掉以輕心，如果經詳細檢查結果皆正常，也無須過度憂心，有血尿還是需至門診接受檢查。

腎結石通常沒有症狀，若有發生疼痛、反覆感染及血尿、持續變大或影響腎功能等狀況，應該積極處理，若沒有這些狀況則建議定期追蹤。

軟式輸尿管鏡是一種內視鏡，可以由尿道進入膀胱、輸尿管直到腎臟，不同於硬式輸尿管鏡，在鏡子前端可彎折至270度，能檢查腎臟各個角落（上、中、下腎盞），可用於診斷兼治療腎臟結石、腎盂內腫瘤、不明原因血尿、輸尿管腎盂狹窄、腎臟結構異常等。

配合雷射可以同時處理輸尿管、腎臟內結石及部分腫瘤，使用雷射處理可將石頭打成粉末狀，再隨尿液排出，沒有傷口且手術方便。軟式輸尿管鏡是無傷口由尿道進入體內，住院天數少，但自費項目卻花費高有輸尿管狹窄問題、無法全身麻醉、心肺功能不佳的人，並不適合施作。

台灣處於亞熱帶國家，天氣熱，發生結石機率高，除非有心臟、腎臟問題，建議每天要喝2公升的水，多運動幫助代謝，更要少吃鹽、少吃肉、少喝咖啡或茶。

血尿 腫瘤 腎結石

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