癌症手術前讓你「問到飽」 7大醫院加入ChatGPT輔助臨床試驗

躺在手術台上還有好多問題，可能是不少民眾共同經驗，隨著人工智慧（AI）進步，北榮、中國附醫、義大醫院等7家醫院加入聊天機器人ChatGPT輔助臨床試驗，希望提供癌症病家問到飽服務。

國家衛生研究院近日舉辦衛生福利部癌症研究計畫成果發表暨國際研討會，陽明交通大學生物醫學資訊研究所所長吳俊穎接受媒體聯訪時表示，聊天機器人ChatGPT投入醫療臨床端，改善醫病溝通是明年研究目標，將有7家醫院加入臨床試驗，現階段正在倫理審查。

吳俊穎說，這場醫療與科技的跨領域合作臨床試驗將分為兩階段執行，各階段分別收案約250人、500人，針對肝癌手術前患者隨機分組，一組是傳統衛教，由醫師及護理師說明開刀過程及風險，另一組是傳統衛教加上ChatGPT問到飽，分析AI輔助介入是否有助病家醫療決定。

吳俊穎表示，除了門診、檢查等醫療行為，多數人不知道的是，醫護人員花了很多時間向患者、家屬衛教手術內容，如開刀過程、風險及替代療法等，尤其癌症患者對於開刀的緊張、焦慮感更是旁人無法想像，醫護人員經常需要協助舉行家庭會議，短則15分鐘、長則1小時說明。

吳俊穎說，對醫護人員而言，這是很大時間成本，但對患者、家屬來說，總會認為醫護人員說得不夠多；患者一家在病房內等半天才能等到醫師，「醫師常常講10分鐘又像風一樣飛走」，患者可能問完，才想到新的問題，又不知何時才能再看到醫師，很多疑問不容易被完整回答。

吳俊穎提到，即使網路資訊發達，民眾上網可以找到很多資料，「但不一定是針對你的問題」，團隊希望透過人工智慧輔助，訓練ChatGPT，像隨時有醫師在身邊，不僅可問到飽，提供的解答也是民眾可以理解的內容，甚至有語音功能，避免年紀大的癌症患者閱讀吃力。

吳俊穎說，正確性是訓練重點，病家與ChatGPT在臨床試驗過程的問答將全程記錄，預計第1階段完成後，交由專家審視內容是否正確，再進一步排除錯誤；另外，所有回答也會進行壓力測試，模擬病家提出各種奇怪問題，相信未來的出錯率應該不會太高。

吳俊穎表示，ChatGPT加入醫療臨床端後，患者初步了解手術常見問題，與醫師可聚焦討論更重要問題，讓醫病溝通更有效率，預計加入臨床試驗醫院有台北榮總、馬偕醫院、台北醫學大學附設醫院、台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、亞洲大學附設醫院及義大醫院。