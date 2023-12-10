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一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

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一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
本周兩波東北季風影響，周二起變天，北部及東半部局部短暫雨，影響至周三；周六再迎另波相對強勁東北季風，愈晚愈冷。記者林伯東／攝影
本周兩波東北季風影響，周二起變天，北部及東半部局部短暫雨，影響至周三；周六再迎另波相對強勁東北季風，愈晚愈冷。記者林伯東／攝影

本周兩波東北季風影響，中央氣象署表示，周二起變天，北部及東半部局部短暫雨，影響至周三。周六再迎另波相對強勁東北季風，愈晚愈冷，影響至少4天，北東轉雨轉涼，估下周一北台灣低溫可能下探14度以下，強度接近大陸冷氣團等級。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天天氣穩定，各地多雲到晴，東半部局部短暫陣雨，其中東南部地區及恆春半島，留意可能局部較大雨勢發生。另外，明晨西半部、金馬有霧或低雲影響能見度，天氣仍算穩定。

周二起，鋒面通過，東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨。周三東北季風持續影響，雨區縮減至大台北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周四至周五，東北季風減弱，東半部局部短暫雨。到了周六，東北季風再增強，這波相對強勁，各地氣溫下降，北部及東半部地區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，陳姵安指出，明天各地高溫約29至30度，各地低溫18至20度。周二因東北季風增強，北部溫度開始一路下滑，清晨、白天維持約20度，晚上則降至約18度，比清晨更低溫。周三清晨，台北約18度、中南部19至20度；中南部高溫約26至27度。周三白天起，北部溫度回溫至21度，中南部維持26度左右。

周四起，東北季風減弱，各地回暖至26至27度。不過，從周六開始，迎來另波相對強勁東北季風，且影響至少4天，估下周一（18日）北台灣低溫可能下探14度以下，強度接近大陸冷氣團等級；至於哪天將迎最低溫，因後期預報不確定，仍待觀察。

周六再迎另波相對強勁東北季風，愈晚愈冷，影響至少4天，北東轉雨轉涼，估下周一北台灣低溫可能下探14度以下，強度接近大陸冷氣團等級。圖／中央氣象署提供
周六再迎另波相對強勁東北季風，愈晚愈冷，影響至少4天，北東轉雨轉涼，估下周一北台灣低溫可能下探14度以下，強度接近大陸冷氣團等級。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫 冷氣團

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