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呼吸道疾病、流感、新冠肺炎來襲 醫示警2病毒較致命：應接種疫苗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
小兒科醫師陳木榮表示，目前有多種呼吸道疾病流行，其中新冠與流感病患相對容易出現重症與併發症，呼籲民眾能打疫苗還是盡量打。記者侯永全／攝影
小兒科醫師陳木榮表示，目前有多種呼吸道疾病流行，其中新冠與流感病患相對容易出現重症與併發症，呼籲民眾能打疫苗還是盡量打。記者侯永全／攝影

「門診求診人數暴增好幾倍，即使是禮拜天上半天要休診前，還有40、50個人在門口候診！」耳鼻喉科樊醫師如此指出，顯見呼吸道疾病疫情不斷升溫。小兒科醫師陳木榮受訪時也表示，目前有多種呼吸道疾病流行，其中新冠與流感病患相對容易出現重症與併發症，呼籲民眾能打疫苗還是盡量打。

多種病毒同時流行

疾管署疫情監測資料顯示，近期流感疫情逐漸升溫，上週類流感就診人數就達5萬人次，加上新冠疫情尚未消止，同時在門診也能見到腺病毒、黴漿菌、鏈球菌或一般感冒的病患。春節與聖誕假期將至，呼吸道疾病傳染的狀況恐怕再度加劇。

一名鏈球菌加黴漿菌重複感染的70歲婦女自訴她的痛苦遭遇表示，感冒後連續三天無法躺著睡覺，只能坐著睡覺，睡眠品質三天都很差，咳到喉嚨腫痛，無法言語，一講話就痛，她這幾天都是吃各種消炎、止痛、鼻塞、喉嚨成藥，也不斷喝熱開水與含喉糖，但狀況仍不見好轉，只好出門看診。

提防新冠與流感

陳木榮說，因為咳嗽、流鼻涕或發燒而到診間求診的病患，從五月以來陸續都有，但過往7、8月病患人數都會比較少，但今年病患人數卻沒有像往年一樣減少，9月到12月的病患人數也有增加的趨勢。

他指出，不僅流感，最近也能看到新冠肺炎、黴漿菌、呼吸道融合病毒、人類間質肺炎與腺病毒的病例，雖然症狀都是咳嗽、流鼻水，但還是有些微不同。像是流感就會發高燒、肌肉痠痛；黴漿菌則會導致患者久咳不止，但卻沒有鼻涕或痰；若民眾感染腺病毒，則會出現連日高燒的狀況。

打疫苗增免疫力

陳木榮指出，其中比較需要注意的病毒是新冠肺炎與流感，因為這兩個病毒比較容易出人命，建議有症狀民眾還是可以進行新冠肺炎的快篩，確認一下病毒種類。他也指出，流感與新冠肺炎之所以會研發出疫苗，就是因為這些病毒比較容易出現重症或併發症，所以如果「能打疫苗還是儘量打疫苗」。

防疫醫師劉裕誠也提醒，流感病毒主要經由飛沫傳染，但也可能經由接觸傳播，除了戴好口罩以外，也要維持勤洗手的好習慣，其中接種流感疫苗是預防流感最好的方法，尤其是65歲以上、免疫功能較差的長者。

他也整理出預防流感把握六大原則：「要接種流感疫苗」、「要勤洗手咳嗽戴口罩」、「要保持室內空氣流通」、「要警覺流感症狀」、「有危險徵兆要儘快就醫」、與「生病要按照醫囑治療」。

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