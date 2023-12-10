台大首例肝臟移植醫師 李伯皇獲終身成就獎

台灣移植醫學會今舉行會員大會暨頒獎典禮，頒發「終身成就獎」給由器官移植界兩位權威醫師李伯皇、李伯璋，兄弟同日倆獲獎，其實分別是前後屆次獲獎，但受疫情影響，今年一併頒發。李伯皇表示，「工作不是為了獲獎，但因為工作獲獎非常光榮。」

在台灣器官移植領域發展中，不能不討論到李伯皇、李伯璋2兄弟，兩人都是移植界的權威，李伯皇1984年在台大醫院決心發展肝臟移植的政策下，赴美學習移植技術，在1990年成功在台大醫院完成首例的肝臟移植手術，他說，赴美時相當擔心自己無法完成所託，當時完成首例對他來說，不僅完成使命，對自己來說，更是意義重大。

李伯皇於2013年退休，在台大一共完成450例移植案例。後續兼診替病患醫治，雖然如今沒有在第一線動刀，但依舊在門診照顧病患。

李伯皇為去年終身成就獎的獲獎者，但受到疫情影響，今年才恢復實體醫學會；而李伯璋則是今年的獲獎者，因此今年出現兄弟倆一併獲終身成就獎「雙喜臨門」。

李伯皇致詞表示，「工作不是為了得獎，但工作能夠得獎是件光榮的事情。」今日是疫情後移植醫學會首度的實體活動，要感謝相當多人，尤其是恩師李治學教授，自己當年攻讀研究所、在做小鼠的腎臟實驗時，都受到其無數的幫助，「我今天之所以會在移植界待下去，是因為恩師（李治學）的支持。」