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她耳鳴一晚醒4次 中醫小針刀搭配西醫治療已能睡好覺

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
小針刀療法，是將傳統的針刺療法與現代手術結合的閉合性療法。記者賴昀岫／攝影
小針刀療法，是將傳統的針刺療法與現代手術結合的閉合性療法。記者賴昀岫／攝影

72歲呂林小姐因為耳鳴問題，一個晚上醒來4次，且左耳已重聽20年，照了X光片才知道，頸椎明顯變形，進而使得耳朵血液供應受影響，住院5天並會診針灸治療，注射類固醇並服用促血行藥物，經中醫小針刀治療，舒緩緊繃點，偶爾仍會暈眩，不過躺著可緩解，耳鳴、睡不好等問題大幅改善。

中國醫藥大學附設醫院中醫傷骨科主任黃敬軒說，聲音形成環節中，任何一環節出問題，都可能造成耳鳴，包含內耳供血障礙、自體免疫疾病、病毒感染、耳毒性藥物、創傷、噪音、腫瘤、情緒激動、睡眠障礙、衰老等，尤其小朋友的耳塞更要特別注意，可能誘發中耳炎，影響聽力。

黃敬軒指出，從心臟向上流至頭部的血液，可分為頸動脈和脊椎動脈等，而頸源性聽力障礙，是頸椎病導致，因為內耳血循障礙產生一系列症候，主要症狀包含聽力下降、耳鳴、眩暈、頸部不適等，屬於主觀性耳鳴。

72歲患者呂林小姐，左耳重聽約20年，因為缺血性聽損，導致選暈後耳鳴、右耳聽力下降等狀況，而晚上出現的嗡嗡聲更是吵得難以入睡、1個晚上需要起床3、4次，每次入眠要花上1至2小時，住院5天並會診針灸治療，注射類固醇，並服用促血行藥物，偶爾仍會暈眩，但躺著即緩解。

黃敬軒表示，呂林小姐的X光片結果顯示，原本應有曲線的頸椎呈現打直狀態，頸椎變形導致頸椎各節出現增生組織，增加對內部血管的壓迫，影響血流供應，這類患者過去往往只能做復健，或使用肌肉鬆弛劑。

中醫小針刀可以針對軟組織的高張力點，進行「鬆解」，把過度緊繃的軟組織鬆開，擺正脖子的位置，呂林小姐經過治療後，耳鳴情況大幅好轉，睡眠中斷情形，也從每晚醒3、4次減半至1、2次。

中華民國骨科醫學會理事王校說，小針刀療法是將傳統的針刺療法與現代手術結合的閉合性療法，適應症包含骨刺、腱鞘炎、板機指、網球肘、五十肩、坐骨神經痛、膝關節炎等狹窄性腱鞘炎，以及神經血管卡壓性疾病、非腦源性肌痙攣和肌緊張、滑液囊炎、軀幹及四肢頑固性痛點等。

至於小針刀療法禁忌症，包括高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病等患者；以及出血傾向及血功能障礙者、嚴重骨質疏鬆者、惡性腫瘤轉移到患處者、生理期及懷孕者、施術部位皮膚感染或有接觸性皮膚炎者、施術部位有重要神經、血管或重要器官難以避開者。

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