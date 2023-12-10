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年輕人、長者雙雙送醫！2人跑馬拉松昏倒無生命跡象 醫：恐都有這疾病
台中市今天舉辦第五屆「台中城市半程馬拉松」，不過活動過程傳出有1名60歲的男跑者，以及一名30歲的女跑者有昏倒無生命跡象狀況，不過經救護車送醫時，都已恢復生命跡象，後續就醫觀察。據急診醫師魏智偉分析，兩人都可能有心血管疾病，必須進一步詳細檢查。
魏智偉說，以60歲的男跑者為例，因已有年紀，可能有慢性病，血管彈性亦弱，跑步時因流汗，水份喪失，血管有可能因脫水而阻塞，進一步演變為中風或心肌梗塞。
至於30歲的年輕女跑者也昏倒無生命跡象，最可能的仍屬心血管疾病，平常可能沒有展現，但因跑步自律神經興奮，而導致「致命性心律不整」，必須經過相當的急救措施，才能逃過一劫。這名女跑者最終能恢復生命跡象，可說十分幸運。
不過，魏智偉也說，參加馬拉松的跑者會中途暈厥，後來能立即就甦醒者，則有可能是因為姿勢性低血壓、吃藥、感冒或久站。這類都屬情況輕微者，並因倒地後身體躺平了，暈厥情況獲得改善而清醒。
台灣急診醫學會常務理事吳肇鑫說，路跑會猝死，最常見的風險還是心肌梗塞，但現已有對救護有使命感的急診醫師、119人員，他們本身也是跑步的愛好者，因此參與馬拉松時會揹著AED一起跑，以一遇到患者立即施救，因此又被稱為「Walking AED」。
另也建議，如果是長時間的馬拉松，需要在途中進食補充體力，在進食的那幾分鐘應該改用散步型態，專心補充能量，同時也應挑選軟一些的食物，以防噎到的風險。
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