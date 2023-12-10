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慶祝移民節嘉年華 林右昌感謝移民為台灣注入新力量

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
內政部長林右昌（左）把一塊娘惹糕送給新住民小朋友。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌（左）把一塊娘惹糕送給新住民小朋友。記者黃寅／攝影

慶祝18日「移民節」內政部移民署今與台中市政府、國立自然科學博物館共同舉辦「移民心力量 閃耀中台灣」慶祝活動，部長林右昌除了表揚優秀新住民，感謝他們為台灣挹注新力量，也表示未來將持續提供新住民更好的服務，協助解決困難，培育具有國際競爭力的人才，讓越來越多新住民及其子女勇敢追夢，在國際舞台上發光發熱。

活動在科博館舉辦，有異國風情舞蹈表演、主題式靜態成果展示及多元文化創意市集等逾50個攤位，除了新住民參與，因為可以品嘗各國美食，也湧進不少市民，現場像是一場融合各國不同風情的嘉年華會，可以讓民眾感受不同族群文化的精采內涵，並欣賞新住民及新二代的藝術創作。

林右昌說，因為婚姻來到台灣的新住民已經逼近58萬人，加上新二代子女，總數更接近百萬人，成為第三大族群。除婚姻移民，還有數十萬名來自世界各地的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、求學、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、科技經濟發展、長者照顧服務及文化生活等各個層面都有非常重要的貢獻，也豐富了台灣社會的族群面容，感謝他們成就當前台灣社會榮景與獨特風貌，為台灣帶來源源不絕的新力量。

他說，內政部重視新住民相關權益，今年6月28日修正公布「入出國及移民法」，透過修法放寬外籍配偶因撫育未成年子女在台居留相關規定，以保障婚姻移民的家庭團聚權，同時也鬆綁停居留規定，簡化外國人申辦居留程序，以吸納更多優質人才來台。另一方面，也增訂處罰不法態樣及提高罰則，相信一定更能兼顧人權保障及社會安全。

另外，內政部也設置新住民發展基金、海外培力計畫及獎助學金等方案，協助新住民培養一技之長，適應台灣社會，同時也結合跨部會資源，推動新住民及其子女築夢計畫及新住民子女國內培育營等輔導措施，培育新二代發揮語言優勢，邁向國際。

台中市政府民政局長吳世瑋說，台中市有逾10.8萬名移工，移工人數全台第二多，以及逾6.2萬名新住民人口，為台中市社會、經濟及文化等面向帶來多元城市風貌，市府十分重視新住民權益與多元文化，會持續推動各項移民輔導措施，打造「我是台中人」、「台中就是我的家」的友善環境，期盼市民能從多方視角瞭解新住民文化，共同建構台中成為幸福宜(移)居好城市。

林右昌和吳世瑋共同表揚了10位新住民和移工，包括以「小島大歌」入圍金曲獎最佳原住民語專輯的柯二聽，以及成功研發出「水塔式尿壺」降低被照顧者半夜如廁風險的咪雅等人，感謝他們對台灣這片土地的付出及卓越貢獻。

「移民心力量 閃耀中台灣」慶祝活動有各國不同風情舞蹈表演。記者黃寅／攝影
「移民心力量 閃耀中台灣」慶祝活動有各國不同風情舞蹈表演。記者黃寅／攝影
「移民心力量 閃耀中台灣」慶祝活動設有50多攤，展現各國不同風情；圖為俄羅斯攤位。記者黃寅／攝影
「移民心力量 閃耀中台灣」慶祝活動設有50多攤，展現各國不同風情；圖為俄羅斯攤位。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌（左）品嘗大陸滷味。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌（左）品嘗大陸滷味。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌和台中市民政局長吳世瑋共同表揚了10位新住民和移工。記者黃寅／攝影
內政部長林右昌和台中市民政局長吳世瑋共同表揚了10位新住民和移工。記者黃寅／攝影

新住民 移民署 子女

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