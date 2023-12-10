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NASA黑客松 台中「TAITATUMU」隊搶進全球前四強
NASA黑客松由美國國家航空暨太空總署主辦，今年吸引全球8715隊參賽，台灣150餘位跨界人才組58隊參賽，其中台中隊伍「TAITATUMU」搶進全球前四強，正角逐總冠軍，另兩隊「ReDSCOVR」及「OGforOG」表現同樣出色，獲選全球前百名佳作獎，透過NASA黑客松的新創挑戰，讓世界看見台中的科研實力！
台中市數位局長林谷隆表示，今年首度推動台中市加入NASA黑客松城市賽，讓台中優秀人才參與國際頂尖科技盛事，透過NASA黑客松的新創挑戰，要讓世界看見台中的科研實力。
本次闖進全球前四強的台中「TAITATUMU」隊，成員有5人，隊長家住台中南屯區，就讀台灣大學土木研究所，他與同校學生共同組隊，發揮創意與結合專業，以「Develop the Oracle of DSCOVR(開發DSCOVR的神諭系統）」為題目，參與本屆黑客松，主題涵蓋天體物理學、太陽、地球等，難度判為高級，代表台中闖進全球總決賽，篤定前四強。
數位局指出，台中在本屆NASA黑客松台灣區賽事共獲14個獎項，除金牌、銀牌、銅牌外，還有國家太空中心獎、佳作獎、鼓勵獎、女力創新獎、敦煌獎等，盼全城集氣，入圍總決賽的台中隊伍能爭取全球首獎，為台灣爭光！
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