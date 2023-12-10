世界醫師會來台取經 強化全球衛生安全防疫韌性

台灣COVID-19防疫成績有目共睹，疫後強化全球衛生安全韌性成為共同挑戰，世界醫師會國際研討會今年首站來台取經，盼將「台灣經驗」帶到全世界，超前部署下一場大疫。

台灣醫師會與世界醫師會今天再度共同舉辦國際研討會，今年主題是「全球健康安全與醫療照護體系」（Global Health Security and Medical Care System），世界醫師會會長盧賈因．阿爾科德馬尼（LujainAlqodmani）、理事會主席朴正烈（音譯）（Jung YulPark）等人來台參與。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明告訴中央社記者，與世界醫師會關係非常密切，幾乎每年都會舉辦國際研討會交流，相信對於台灣醫療外交有益。今年盧安達大會訂下全球健康安全的主題，超前部署對抗下一場新興傳染病或環境變遷可能讓凍土的古老病毒重現等。

醫師公會全國聯合會秘書長張必正表示，全球衛生安全韌性講究的是「準備、預測、反應」，過去3年來，台灣在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情表現出色，不僅對突發公共衛生事件回應快速，更透過分級基層醫療模式，得以在醫療系統有限能力範圍內應對疫情。

世界醫師會國際研討會今年首站就是來台取經，希望將「台灣經驗」帶給世界醫師會的112個會員國。醫師公會全國聯合會榮譽理事長邱泰源說，世界醫師會長期支持台灣參與各類國際活動，台灣有回饋防疫策略的責任，讓全球借鏡，尋找更多台灣與世界對話的機會與管道。

不只圍堵新興傳染病，環境變遷帶來的健康危害同樣受注目，這次議程特色主題「醫師在預防氣候變遷帶來的健康風險中所扮演角色」，提到導致全球暖化的排放物導致超過1/4人口死於心血管疾病、肺癌和慢性呼吸道疾病，公私部門應密切合作，實現淨零碳排放和清潔空氣。