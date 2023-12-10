把握好天氣 粉專：下個周末濕冷型的強烈冷空氣南下
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天有點溫暖、有點熱， 許多地方達到27度，中南部甚至30度以上，明天的狀況依然如此。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二一道鋒面快速通過，東北季風短暫增強，天氣稍有變化。不過，較明顯的改變，預計是下一個周末；目前看來有濕冷型的強烈冷空氣南下，至於會有多冷，還要再觀察2天左右，北台灣的民眾好好把握這兩天的溫暖舒適好天氣。
中央氣象署說，今、明兩天各地及澎湖、金門為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢，東北部、東部地區及馬祖亦有零星短暫陣雨，明天金門亦有零星短暫雨。西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
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