環境部研提2期空汙防治 環團籲南部PM2.5年均值加速達標

北中南環團今天在高雄舉辦首場空汙遊行集會，盼各界重視空汙、呼吸平權及公正能源轉型訴求，環境部今表示，近年已推動第1期空氣汙染防治方案，並研提第2期方案，聚焦中南部空汙防治作為。地球公民基金會執行長王敏玲表示，第2期方案南部PM2.5年均值仍落後太多，盼能加速達標。

總統大選倒數，檯面上3組人馬遭質疑鮮少聚焦國家政策，不少政策議題在選戰中被邊緣化，北中南環團宣布連續3周上街頭遊行，要求各黨派總統參選人正視各地空汙、氣候治理及公正能源轉型等訴求。首場集會今天在高雄市政府前舉辦，16日立法院前、24日台中市議會中庭廣場也舉辦反空汙集會。

環境部表示，為有效改善空品，推動第1期空氣汙染防治方案（2020至2023年），偕同中央及地方，就工廠、車輛及營建逸散等面向全方位進行改善工作；在第1期方案的改善基礎下，接續研提第2期空汙防治方案（2024至2027年），今年10月已通過國發會審議，正報請行政院核定中。

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊說，大林蒲居民長期飽受環境汙染，過去民眾歷經中油大林廠硫磺氣體外洩、台電大林廠變壓器爆炸、中油大林廠液化石油儲氣槽爆炸，去年中油大林廠又再發生爆炸案，還想興建洲際液化天然氣接收站，不僅生命安危受到威脅，臨海工業區PM2.5濃度高，且排放出的都是毒性更強的工業廢氣，居民健康嚴重受到重金屬及致癌物毒害。

洪秀菊表示，政府已推動能源轉型，開發綠電包含風力發電、太陽能發電等，但台灣仍有很多燃煤電廠，盡管環境部宣稱興達電廠機組已逐步除役，部分機組轉為備用，但既然要能源轉型，減煤增氣，就不應該預留備用，認為應全部除役；中鋼就算是濕式改成乾式淬火設備，「機組更新、產能也增加，對於空品改善沒有幫助」，甲地增量、乙地減量，大林蒲空汙還是沒有解決。

王敏玲指出，針對第2期空汙防治方案今年年初有參加相關會議，指出第2期空汙防治方案中，預計中南部PM2.5年平均濃度改善目標於2027年達成空氣品質標準為「15微克／立方公尺」，認為這樣的達標年落後全國平均很多，應盡早達成。

王敏玲表示，這幾年中南部空汙問題，若以PM2.5年平均濃度來講確實有改善，但以達標年來看，南部還是落後太多，台灣空氣品質PM2.5年平均濃度達標標準為15微克／立方公尺，但目前中南部年平均濃度違約19至20微克／立方公尺。

王敏玲說，除了南部達標年太晚外，進一步談論全台PM2.5年均值，就算已達標15微克／立方公尺，但事實上世界衛生組織（WHO）早已更新空氣品質指引，目前國際建議PM2.5年平均濃度應降至5微克／立方公尺以下，因此就算台灣達標，也還是落後國際指引建議的標準太多。

另高雄鋼鐵工業林立，王敏玲也呼籲，希望修訂2年還沒通過的高雄市鋼鐵業空汙排放標準能盡快加嚴。