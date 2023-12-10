金門空品亮紅燈 環境部：2期方案聚焦中南部空汙防治

截至今天上午11時，北中南空品監測站共16處亮「橘燈」，金門地區更受到中國大陸東南沿岸汙染物影響，達到「紅色警示」等級，環境部表示，近年積極推動空氣汙染防制方案，在第1期方案改善基礎下，也研提第2期改善方案，聚焦中南部空汙防治作為，現正報請行政院核定中。

環境部表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部局部地區短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

環境部表示，已通報經濟部及台電公司依據「電力業空氣品質嚴重惡化預報流程圖」附表減排優先順序建議及實際備載等因素調度調整，啟動超效能運轉減排等機制，避免空品惡化。

每年10月至隔年3月受到東北季風及大氣環境因素、境內外汙染物擴散等因素影響，導致空氣品質不良，這段時間也成我國的空汙季。

環境部表示，為有效改善空品，推動第1期空氣汙染防治方案（2020至2023年），偕同中央及地方，就工廠、車輛及營建逸散等面向全方位進行改善工作。其中，與經濟部自2017年起專案推動國（公）營事業，包含中火、興達、中鋼、台船等空汙減量，截至今年整體空汙排放量減少超過5成，績效最為顯著。

如台中電廠及高雄興達等燃煤電廠，除強化提升空汙防制設備防制效率外，也減少燃煤使用量700萬公噸以上；興達電廠原有4部燃煤機組，1號機組已提早於今年9月除役、2號機組預計今年底除役，3、4號機組則將於明年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，總計台中電廠及高雄興達電廠的空汙排放量減少了6成以上。

而中鋼未來將持續煉焦爐的改善，新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程已於2020年4月啟動，預計2025年及2026年將各完成一套設備更新。

交通汙染改善部分，環境部指出，推動汰除高汙染老舊車輛，相較於2016年，舊大型柴油車已汰除近5成、達7萬輛之多，2007年前的老舊機車則由698萬輛降為266萬輛、減少了62%，同時也畫定各縣市空維區63處，因地制宜採取不同方式管制交通汙染。

環境部分析，除PM2.5年均濃度下降外，2017年至2022年PM2.5中有害重金屬成分呈現大幅下降，例如鉻、砷及鎘分別下降39%、58%及60%，此應與政府推動能源轉型、減煤增氣及有害重金屬排放管制高度關聯。

環境部表示，空品改善涉及大尺度環境背景、社會現況、技術可行性與時間，需多管齊下推動工廠、交通等各面向之減量工作，無法一蹴可幾。目前在第1期方案的改善基礎下，接續研提第2期空汙防治方案（2024至2027年），今年10月已通過國發會審議，正報請行政院核定中。