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未來1周兩波東北季風 周二變天北東雨 周六這波更強勁降溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周二起變天，鋒面通過及東北季風增強，北東迎雨影響至周三。周六再迎另波相對強勁東北季風，北東再轉雨。報資料照片
周二起變天，鋒面通過及東北季風增強，北東迎雨影響至周三。周六再迎另波相對強勁東北季風，北東再轉雨。報資料照片

今明各地大致多雲到晴，中央氣象署預報員陳姵安今天表示，周二起變天，鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部局部短暫雨，影響至周三。周六再迎另波相對強勁東北季風，北東再轉雨。北部周二起溫度下滑，預估最低溫落在周三清晨，台北約18度、中南部19至20度。

陳姵安表示，今明兩天天氣維持穩定，各地多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，其中東南部地區及恆春半島，留意可能有局部較大雨勢發生。周二起鋒面通過，東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨。

陳姵安表示，周三東北季風影響，北部及東北部地區偏涼，其他地區則是早晚偏涼，雨區縮減至大台北、東半部地區，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周四至周五，東北季風減弱，東半部局部短暫雨。

不過，她說，到了周六東北季風再增強，這波相對強勁，各地氣溫下降，北部及東半部地區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，今、明兩天各地高溫約29至30度，各地低溫18至20度。周二因東北季風增強，北部溫度開始一路下滑，清晨、白天維持約20度，晚上則降至約18度，比清晨更低溫。預估最低溫時間點落在周三清晨，台北約18度、中南部19至20度；中南部高溫約26至27度。周三白天起，北部溫度回溫至21度，中南部維持26度左右。周四東北季風減弱，各地約26至27度。

東北季風 低溫 高溫

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