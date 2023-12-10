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台鐵公司化倒數 R200型等2款新機車頭最快明年2月上線
明年元旦改制國營台鐵公司，台鐵局今天表示，轉型前夕辦理新車試車，目前以R200型柴電機車及E500型電力機車為主，兩款新型機車頭分別預計明年2月、6月上線。
台鐵局指出，R200型柴電機車預計明年2月上線，取代現役R系柴電機車，擔任貨列、軍運及救援任務；E500預計明年6月上線，初期牽引PP客車廂，後續再擴及莒光號及觀光列車。
台鐵局表示，由於該二款動力車都尚未實際營運，將依購車合約及試車規範，加緊辦理相關作業，以利新車如期加入行列。
至於路線養護，台鐵局指出，今年已執行5060處影響木砍除，所見路線狀況良好，少數區段及隧道拱頂有雜草過高情形，明年台鐵公司已編列預算，加強路線景觀維護。
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