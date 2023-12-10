台鐵公司化倒數 R200型等2款新機車頭最快明年2月上線

2015年，中央研究院前副院長劉翠溶遭詐團詐騙2000多萬元；去年，世新大學退休教授蔣載榮因加入假的「投資專家阮慕驊群組」投下150萬元；今年3月間，成大、北醫及清大的教授照片遭盜取，曾收到變臉合成照片的威脅信件，大學教授的照片及電子郵件容易取得，個資外洩風險大。 打著學術研討會為旗幟的的詐騙網站也層出不窮，詐騙不分對象，人人都可能因判斷錯誤遭騙。

2023-12-10 08:00