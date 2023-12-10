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持續晴朗暖熱 下周末北部轉濕冷 專家：先準備保暖衣物

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部天氣晴朗穩定，中午前後的高溫可以來到26-29度，局部內陸會來到接近30度。本報資料照片
今天西半部天氣晴朗穩定，中午前後的高溫可以來到26-29度，局部內陸會來到接近30度。本報資料照片

今天西半部天氣晴朗穩定，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，中午前後的高溫可以來到26-29度，局部內陸會來到接近30度。

空氣品質部分，李至晟表示，因為大氣穩定不利擴散，空氣品質可能亮起橙燈或紅燈，出門可以穿上短袖或透氣的衣物，並且建議口罩等個人防護措施或是多安排室內行程，減少外出暴露的時間。

李至晟表示，本周的上班日雖然會有一波東北季風南下，不過強度弱，預測好天氣可以維持到明天白天。明天晚上隨著鋒面掠過台灣，北部、東半部陸續轉為陰陣雨的天氣。

周二白天鋒面遠離，後面的東北季風南下，降雨會逐漸退回迎風面的基隆北海岸到東半部淺山區。李至晟說，周三東北季風減弱後，迎風面降雨的範圍跟持續時間又會進一步減少，東北季風的影響就告一段落了。

李至晟表示，因為強度很弱，各地的低溫大都可以維持在20度左右，只有北部、東半部因為雲量增多，周二、周三白天高溫會短暫下滑來到22-25度。周四至周五東北季風減弱，又會回暖，恢復大致穩定的天氣。

而比較強的東北季風，李至晟表示，目前看來會在周六報到，並影響到下一周的前期天氣；除了強度較強，跟近期的東北季風不一樣的是水氣也比較多，這段時間北部、東北部會是濕冷天氣，詳細的強度還要再觀察，但可以先準備比較保暖的衣物。

東北季風 高溫

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