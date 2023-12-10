投藥後愛滋變少了 淋病、梅毒反增

愛滋預防性投藥（PrEP）可降低在危險性行為中，有九成避免感染愛滋的保護力，卻也助長無套性行為機率。

國外研究發現，近年愛滋病患者雖下降，但其他性病，如淋病、梅毒案例卻攀升，疾管署統計，近年淋病與梅毒案例與往年數據相比持平略升，專家指出，未顯著增加恐是受疫情影響，需拉長時間觀察，才是國內真實數據。

PrEP的使用恐增加無套性行為機率，台北榮總內科部感染科主治醫師巫炳峰說，國外報告顯示，使用PrEP患者感染梅毒等性病人數「顯著增加」。其中，有男男性行為者，有使用PrEP與未使用PrEP相比，感染梅毒的比率高出四十五倍；罹患淋病和披衣菌等性病，也達十一至廿五倍。

台灣從二○一八年起，公費投以PrEP，疾管署統計，投藥後梅毒、淋病的通報人數，梅毒確診數二○二○年為八千八百人，到了二○二二年升至九千七百多人；淋病則從二○二○年的七千零八十二人到二○二二年則達八千零一十五人。

疾管署副署長曾淑慧說，梅毒與淋病的人數，屬於「持平略升」，未顯著增加，但歐美、日本近年確實有明顯上升的趨勢。使用PrEP可以防堵罹患愛滋，但不能因此就採取高風險的無套性行為。

巫炳峰表示，國內推動公費PrEP僅五年，時間短又碰上新冠疫情，淋病、梅毒通報人數未顯著增加，恐與疫情期間減少「人與人的接觸」及就診降低有關，他認為，需再觀察一到二年才算是可列入參考的數據。