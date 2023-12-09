乳羊場檢出布氏桿菌 4人健康監測最長2個月

疾管署今天表示，因應屏東乳羊場檢出布氏桿菌陽性，已完成4名乳羊場工作人員造冊，將視暴露風險高低，最長監測健康2個月；此乳牛場不對外開放，評估尚無社區傳播風險。

被衛生福利部疾病管制署列為第4類法定傳染病、且人畜共通的「布氏桿菌病」，再度在台灣現蹤。農業部防檢署今天說，屏東縣1乳羊場有3頭羊隻檢出布氏桿菌病陽性，已撲殺消毒，並通知疾管署。

疾管署稍早發布新聞稿指出，衛生單位已完成工作人員造冊，此乳羊場工作人員共4人，平日工作時有穿戴口罩、手套等防護裝備，目前健康狀況無異常，將持續監測健康狀況。

疾管署副署長羅一鈞告訴中央社記者，仍有待了解這4名工作人員的實際防護狀況，如後續詳細評估依暴露風險高低，最長要監測2個月；在健康監測期間，若出現發燒等症狀，則要回報衛生單位，就醫時也應告知暴露史。

羅一鈞表示，這乳羊場不對外開放擠乳，也不對外開放民眾觀光遊玩，且已撲殺完畢，評估對社區民眾尚無傳播風險。

疾管署提醒，民眾旅遊時請勿生食動物肉品或飲用未經殺菌的奶類及其製品，如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知旅遊史及動物接觸史；醫療院所如發現疑似個案，請於1週內通報。

布氏桿菌病為全球性疾病，地中海沿岸、中東、非洲、中亞、印度、中美及南美洲與墨西哥較為常見，台灣在2011年那年一口氣暴增5例境外移入病例，隨即於2012年列為法定傳染病。

依疾管署統計資料顯示，僅2015年發生1例自印尼移入確定病例，迄今無本土病例發生。

布氏桿菌病潛伏期通常為1到2個月（5天到5個月不等），常見的症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、全身倦怠、關節痛及體重減輕，症狀可能持續數天、數月，少數伴隨神經炎、睪丸炎及心內膜炎等症狀。

布氏桿菌病的病原菌存在受感染動物的組織、血液、尿液、乳汁、陰道分泌物、胎盤等，人類主要經由黏膜或破損的皮膚接觸感染動物組織、食入受布氏桿菌汙染的食品或未經消毒殺菌的牛奶而感染，實驗室、屠宰場或肉類包裝廠人員可能經由吸入病原菌而感染，人傳人情況較為罕見。