研究：脂肪肝將成肝癌主因 低劑量阿斯匹靈降風險

台灣肝癌死亡率長年居高不下，以B肝、C肝為主要風險因子，有研究團隊發現，隨飲食西化，近年脂肪肝造成肝癌比例攀升，若規律使用低劑量阿斯匹靈，有效降低5成以上肝癌風險。

這項研究成果今天在「新冠肺炎後疫情時代的癌症治療-新策略與新科技」國際研討會中發表。陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎簡報指出，抗病毒藥物治療及低劑量阿斯匹靈的使用，皆能降低慢性肝炎患者肝癌發生風險。

肝癌長年與肺癌盤踞國人10大死因前2名，主要風險因子是B型肝炎，其次是C型肝炎。吳俊穎會後接受媒體聯訪說明，隨著抗病毒藥物使用，預估未來5年內台灣C肝會幾乎消失，B肝患者也是大幅減少，然而這段時間肝癌的發生率，並沒有跟著顯著下降。

進一步分析，越來越多肝癌與脂肪肝相關。吳俊穎表示，代謝症候群是現代人常見的健康問題，隨飲食、生活習慣西化而大量增加，因脂肪肝引起的肝癌，甚至20、30年前在西方就已是嚴重問題，可預期未來在台灣，脂肪肝會變成肝癌重要致病原因。

不過，脂肪肝不像B、C肝可以找到病毒進而消除，吳俊穎說，連他自己想減重都辦不到，更何況要去說服病人控制體重，且有部分患者是因為糖尿病、高血脂、家族性遺傳等，種種因素考量下，反思是否能找到降低脂肪肝導致肝癌風險方式。

吳俊穎指出，過去已有研究顯示低劑量阿斯匹靈能預防大腸癌等，且可減少B、C肝的肝癌發生風險，這次研究主要是希望了解，脂肪肝患者使用後，是否能有效降低肝癌風險，根據全國健保資料庫調查，10年間肝癌風險顯著下降5成以上。

台灣40歲以上民眾超過半數有脂肪肝問題，並不是所有脂肪肝都屬於高風險，呼籲有脂肪肝、年紀在50歲以上，肝功能有異常至2倍以上族群，要積極接受篩檢。

吳俊穎說明，雖然阿斯匹靈是老藥，相對安全，仍可能增加十二指腸出血可能性，建議風險較高的患者跟醫師討論後使用；研究團隊正在尋找脂肪肝患者中容易罹患肝癌的族群，未來將與立法院厚生會肝炎政策促進委員會倡議，將肝癌防治由病毒肝炎向脂肪肝推進。