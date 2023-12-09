小時候胖不是胖？兒童青少年肥胖 未來恐有慢性病風險

俗話說「小時候胖不是胖」，但兒童、青少年肥胖其實隱藏不少問題，未來也可能面對慢性病風險，宜及早治療。宜蘭縣羅東博愛醫院今年成立東部首家醫學減重中心，10月開設兒童及青少年整合減重門診，盼協助縣內家長面對孩童肥胖問題，有更多解決管道。

羅東博愛醫院指出，近年國人飲食西化與精緻化，教育部統計處2022年資料顯示，國中生肥胖率占全體17.8%，男生肥胖率更高達21.9%，兒童肥胖成為不可忽視的社會問題。

羅東博愛醫院兒科主治醫師簡仁宗表示，部分家長會輕忽兒童肥胖的問題，以為現階段是成長期、過胖沒有關係，但「小時候胖不是胖」是須要被修正的觀念。研究指出，肥胖兒童與肥胖青少年變成肥胖成人的機率分別為50%、67%，未來都是心血管疾病、糖尿病等慢性病的潛在病患。

羅東博愛醫院長王文斌說，兒童肥胖不只是疾病，也與家庭關係、身心自我控制、運動飲食息息相關，可以視作孩童身體發出的求救訊號，每個肥胖兒童背後有不同課題，家長與醫療團隊要一起抽絲剝繭，找出原因並擬定解決之道。

羅東博愛醫院今年7月成立醫學減重中心，10月開設兒童及青少年整合減重門診，至今已服務152人次；兒科醫師會評估孩童的健康狀況尋找肥胖原因，訂定體重管理計畫，營養師諮詢日常飲食內容，物理治療師檢測體能與設計運動課程，專屬個案管理師持續追蹤，團隊協力設計整體且全面的減重方案。