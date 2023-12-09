快訊

朱立倫透露內參民調 指侯康配「2大問題」需補強

把握周末好天氣！下周「2段式降溫」 北台灣再變天

比桃機小！以軍建議180萬巴人逃往人道區 待遇極慘「沒水沒電遭襲擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小時候胖不是胖？兒童青少年肥胖 未來恐有慢性病風險

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
近年國人飲食西化與精緻化，國中生肥胖率占全體17.8%，男生肥胖率更高達21.9%，兒童肥胖成為不可忽視的社會問題。示意圖／本報資料照
近年國人飲食西化與精緻化，國中生肥胖率占全體17.8%，男生肥胖率更高達21.9%，兒童肥胖成為不可忽視的社會問題。示意圖／本報資料照

俗話說「小時候胖不是胖」，但兒童、青少年肥胖其實隱藏不少問題，未來也可能面對慢性病風險，宜及早治療。宜蘭縣羅東博愛醫院今年成立東部首家醫學減重中心，10月開設兒童及青少年整合減重門診，盼協助縣內家長面對孩童肥胖問題，有更多解決管道。

羅東博愛醫院指出，近年國人飲食西化與精緻化，教育部統計處2022年資料顯示，國中生肥胖率占全體17.8%，男生肥胖率更高達21.9%，兒童肥胖成為不可忽視的社會問題。

羅東博愛醫院兒科主治醫師簡仁宗表示，部分家長會輕忽兒童肥胖的問題，以為現階段是成長期、過胖沒有關係，但「小時候胖不是胖」是須要被修正的觀念。研究指出，肥胖兒童與肥胖青少年變成肥胖成人的機率分別為50%、67%，未來都是心血管疾病、糖尿病等慢性病的潛在病患。

羅東博愛醫院長王文斌說，兒童肥胖不只是疾病，也與家庭關係、身心自我控制、運動飲食息息相關，可以視作孩童身體發出的求救訊號，每個肥胖兒童背後有不同課題，家長與醫療團隊要一起抽絲剝繭，找出原因並擬定解決之道。

羅東博愛醫院今年7月成立醫學減重中心，10月開設兒童及青少年整合減重門診，至今已服務152人次；兒科醫師會評估孩童的健康狀況尋找肥胖原因，訂定體重管理計畫，營養師諮詢日常飲食內容，物理治療師檢測體能與設計運動課程，專屬個案管理師持續追蹤，團隊協力設計整體且全面的減重方案。

台大兒童醫院今天也與羅東博愛醫院舉辦青少年及兒童肥胖研討會，邀請宜蘭縣政府衛生局、教育處、宜蘭縣醫師公會等單位參與，討論、分享兒童肥胖的照護與治療經驗。

宜蘭縣羅東博愛醫院今年10月開設兒童及青少年整合減重門診，今天與台大兒童醫院舉辦研討會，討論、分享兒童肥胖的照護與治療經驗。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭縣羅東博愛醫院今年10月開設兒童及青少年整合減重門診，今天與台大兒童醫院舉辦研討會，討論、分享兒童肥胖的照護與治療經驗。圖／羅東博愛醫院提供

肥胖 羅東

延伸閱讀

為家計賣命…高雄貨車司機開到台南 發病昏迷前撥出求救電話

胖妹胖弟看過來！醫師教你逆轉代謝症候群 過5成圓圓有改善

真的是我！日議員抵台因減肥差太多讓海關超困惑 見一照大笑秒放行

視訊看診新制保障診所 薛瑞元：不符資格民眾健保不付

相關新聞

把握明後天好天氣！下周2波東北季風接力 北台灣再變天

中央氣象署表示，明後天各地天氣穩定，仍有30度左右高溫，下周將迎來2波東北季風，主要都是影響北部地區，迎風面北部及東半部...

下周2波東北季風 賈新興：12月中旬起中北部降雨略偏多

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來10天天氣及短期氣候重點，他表示，展期資料顯示，12月中旬起至明年1...

小時候胖不是胖？兒童青少年肥胖 未來恐有慢性病風險

俗話說「小時候胖不是胖」，但兒童、青少年肥胖其實隱藏不少問題，未來也可能面對慢性病風險，宜及早治療。宜蘭縣羅東博愛醫院今...

台灣暖化牠先知？來彰化東螺溪中下游數量翻倍

台灣入冬，冬候鳥紛紛報到，彰化縣東螺溪中下游的小辮鴴逐年增加，目前約100隻，預料天氣越來越冷小辮鴴將漸多，對自然生態有...

懶人包／乳羊場爆人畜共通「布氏桿菌病」…羊奶還能喝嗎？七大QA解惑

農業部防檢署今公布在例行性乳羊場監測中發現，屏東縣乳羊場檢出「布氏桿菌病」，有3頭羊隻確診陽性。疾管署已經轉知屏東縣衛生...

陽光露臉好天氣 空氣品質差....明天更熱注意日夜溫差大

今天台灣附近風場轉偏南風，多數地區是多雲到晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，僅東半部地區有小範圍零星降雨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。