國中生誤刷兒童卡挨罰50倍票價 北捷：善意認定將退款

有民眾投訴，就讀國中的女兒搭北捷時誤刷到弟弟的兒童卡，北捷聽了解釋仍依規定開罰票價50倍；北捷表示，已善意認定，並辦理相關退費手續。

有民眾投訴，就讀國中的女兒搭北捷時誤刷到弟弟的兒童卡、少收12元，出站時被攔下，女兒雖拿出正確卡片解釋，但仍遭強硬開罰50倍票價。

台北捷運表示，經家長反映，已由公司主管說明開單過程等原委，另考量相關情狀及檢視票卡使用紀錄後，予以善意認定，退回50倍違約金新台幣1000元，並辦理後續相關退費手續。

事件起因於一名未成年旅客使用弟弟的新北兒童卡進站時，經車站人員發現，故依大眾捷運法第49條規定處理開罰；因該名旅客尚未成年，車站人員主動電話與家長聯繫說明後，當天於車站現場繳交50倍違約金1000元。