乳羊場檢出布氏桿菌病 醫：到農場玩、喝羊奶免怕

屏東乳羊場檢出布氏桿菌陽性，醫師提醒，雖為人畜共通傳染病，但單純到有動物的農場遊玩或喝羊奶不會被傳染，若是長時間接觸禽畜的從業人員，出現無緣無故發燒、全身酸痛等症狀，要特別注意。

農業部防檢署今天說，屏東縣1乳羊場有3頭羊隻檢出布氏桿菌病陽性，立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。上次台灣從羊隻檢出布氏桿菌陽性是30多年前。

布氏桿菌病雖為人畜共通傳染病，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬下午接受媒體聯訪說明，其實在人類身上很少出現，若感染布氏桿菌病，會出現發燒、全身酸痛、頭痛、倦怠等症狀，長時間接觸禽畜的業者要特別注意。

雖然感染布氏桿菌病致死率不高，黃高彬說，但因沒有特異性症狀，臨床上很難診斷，加上不太容易自行痊癒，若沒有使用適當抗生素治療，效果不好外，還是會有致死風險，目前主要靠細菌培養確認，以現在的檢驗方式來說，要揪出並不困難。

跟一般感冒相比，感染布氏桿菌病不會有呼吸道症狀。他提醒，禽畜業者若無緣無故發燒，就醫時應主動告知接觸史。

至於現在有不少休閒農場主打與小動物近距離餵食互動。黃高彬強調，「一般民眾不用太擔心」，到農場遊玩仍會保持一定距離，單純餵食也不會被傳染，禽畜業者是因為幫禽畜洗澡、接觸排泄物等，所以風險比較高。

此外，布氏桿菌不容易出現在乳汁中，且國內市售羊奶都有經巴氏德滅菌法處理，可有效殺滅布氏桿菌，因此市售羊乳安全無虞。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，疾管署今天收到防檢署通知後，已轉知屏東縣衛生局針對該陽性場進行相關工作人員造冊、健康關懷及布氏桿菌感染相關衛教；國內自2015年境外移入1病例後，即無任何確診本土或境外移入人類布氏桿菌病例。