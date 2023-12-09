前進聯合國COP大會 高市發表數位淨零雙軸轉型成果

聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）第28屆締約國大會（COP28）在杜拜舉行，高雄市環保局長張瑞琿率隊前往，12月8 日、9日分享智慧淨零解決方案及亞太地區氣候緊急行動等議題，展現高雄追求控制溫升1.5℃的目標。

高環保局指這次締約國大會的重點，包括巴黎協定後，全球首次盤點各國5年1期的減碳成績；「能源轉型」部分，近120國承諾2030年再生能源增至目前的3倍、能源效率提升2倍；其次155國簽署全球甲烷承諾，並展開行動第；損失與損害賠償基金協助受氣候衝擊的國家減緩及調適，落實氣候公正轉型。

環保局說，本次COP，高市府特與「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心共同探討城市轉型策略、智慧方案、公正轉型，與會者包含日本、芬蘭、阿根廷等城市代表。局長張瑞琿指出，高雄是台灣重要港口城市、製造業重鎮，因此特別注重推動淨零，現已減碳13％。另呼應國際倡議，2030自行設定減量30％的目標；能源部分則逐步降低化石燃料；另設定2025汽電共生廠脫煤，發展再生能源，目前已設超過1GW。

產業部分，推動AI智慧製造，搭配氫能等技術研發。除此也建置氣候資訊平台，整合空汙、水情、農業等資訊，透過智慧化系統提升災害應變能力。

張瑞琿說，高雄也成立「淨零學院」培育人才，盤點受衝擊的產業，並推動綠色金融、產業技能培訓。與會的「國際氣候發展智庫」執行長趙恭岳則向國際社會廣邀淨零、數位解決方案，以創新方式推動轉型。