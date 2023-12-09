根除C肝 義大醫院打造澎湖健康島
澎湖啟動根除C型肝炎計畫，1年來已進行13個2、3級離島篩檢，3700多人接受篩檢率達9成。其中，有6村里檢率達100%，佔全國比率最高，為澎湖居民打造一個健康幸福島嶼。
義大醫療財團法人義大醫院「根除C型肝炎計畫」今天在澎湖縣政府舉行成果發表會，由縣長陳光復與義大醫院院長杜元坤共同主持，義大醫療團隊、縣府衛生局及基層衛生所人員與會。
陳光復表示，慢性C型肝炎威脅全民健康，雙方這次攜手啟動大規模防治計畫，短短1年間，從七美鄉起，跨足5個二級離島和8個三級離島；21個村（里）中，有15個村（里）篩檢率超過9成，其中水垵村、中社村、東坪村、西坪村、東吉村及大倉村篩檢率更達100%。
杜元坤表示，「澎湖人的健康，每分每秒都在義大醫院的心中」，感謝縣府全力支持，尤其在地衛生所、鄉長、村里鄰長動員協助，才能讓義大團隊順利達成篩檢率超過9成目標，如此良好合作模式，可說是全台模範。
義大醫院表示，這項C肝篩檢治療計畫，給合離島衛生所、駐診與巡迴義診等，協助篩檢，期達到C肝篩檢、病毒檢驗與治療，各達到9成的「999」目標，為居民帶來健康。
義大醫院為協助澎湖推動C型肝炎根除計畫，醫療團隊自去年起已進行的澎湖13個2、3離島，在45歲至79歲的3765名居民中，3396人接受抽抗體、抽病毒等篩檢，總檢率達9成，並完成首例C肝在地治療，成果良好。未來持續提升篩檢率達95%外，明年起進行本島篩檢服務，期盼2024年達成追蹤C肝病毒檢測率與治療率達100%目標。
衛生局長陳淑娟呼籲民眾參與篩檢，保護自己健康；已確診患者鼓勵積極接受治療，避免進一步惡化肝硬化或肝癌危機，不僅是對個人健康負責，也是對澎湖地區整體公共衛生貢獻。
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