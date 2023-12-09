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雲嘉南空氣品質亮紅燈 未來1周西半部空品不佳

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
未來一周西半部空品不佳。圖／取自環境部空氣品質監測網
未來一周西半部空品不佳。圖／取自環境部空氣品質監測網

環境部空氣品質監測網顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部空品區及金門為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環境部表示，依監測資料及氣象署9日10時氣象資料顯示：9日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

此外，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中部局部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

未來一周空氣品質部分，環境部說，9日至11日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，須留意汙染物稍易累積；12日至13日東北季風影響，迎風面擴散條件轉佳，下風處汙染物仍易累積，12日東北季風稍增強期間，可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；14日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差。

環境不說，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。

空氣品質 環境部 東北季風

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