快訊

下周生肖運勢／馬和氣生財、羊貴人多、這生肖有機會脫單

恐怖陸化學博士生在美毒害鄰居 開庭時「已遭遣返」竟沒受懲罰

躺平族跳起來？侯友宜拋青年購屋免頭期款 專家稱恐助漲房價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回響／挨批假綠能 環境部強化SRF製造使用審查管理制度

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部今天表示，後續將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、要求產品品質及符合相關空汙排放標準，落實查核輔導，強化整體運作管理及流向追蹤，一旦發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證時，即依廢棄物清理法移送檢調單位偵查，絕不寬貸。本報資料照片
環境部今天表示，後續將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、要求產品品質及符合相關空汙排放標準，落實查核輔導，強化整體運作管理及流向追蹤，一旦發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證時，即依廢棄物清理法移送檢調單位偵查，絕不寬貸。本報資料照片

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業者也享補貼獎勵，遭到環團批評這是「假綠能」。

環境部今天表示，後續將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、要求產品品質及符合相關空汙排放標準，落實查核輔導，強化整體運作管理及流向追蹤，一旦發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證時，即依廢棄物清理法移送檢調單位偵查，絕不寬貸，也呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

環境部說，有鑑於現行已有SRF品質規範與管理方式，環境部資源循環署112年檢核全國SRF製造廠書面文件，並與地方環保機關合作完成66家次現場訪視作業，仍有各廠技術參差不齊情形，循環署表示，為改善提升品質，將採取精進措施，包括新設廠改採三階段審查（書審、試運轉、現勘），循環署將建立中央地方會審機制，組成技術小組協助地方進行審查，提升審查品質，以確保新設製造廠產製SRF的能力。

環境部表示，在既設廠部分，則規畫執行稽查輔導專案計畫，檢視料源、製造及使用各環節是否符合規定，並要求落實SRF採樣及檢測，以確保製造品質；經查不符規定者，即要求依限改善，否則依廢棄物清理法撤銷或廢止其廢棄物清理計畫書。

環境部表示，為順應國際減煤的趨勢，歐盟、日本等先進國家皆已推動可燃廢棄資源燃料化之工作，我國亦參考國際趨勢，建立SRF管理制度及標準，針對SRF料源、製造程序、品質規範、後端使用設備及空氣汙染防制等，皆訂有相關規定。

循環署表示，SRF是以具適燃性的廢棄物為料源，並依符合規定的設備轉製而成的燃料，可替代煤炭使用，具有減碳效益。循環署從108年起推動可燃廢棄資源燃料化，109年訂定「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，規範包含廢棄物料源、製造廠應設置必要設備、品質管理、後端使用設施種類及汙染防制設施等，並訂有SRF品質標準。

環保機關依據上述規範進行審查核准，後續據以查核管理。此外，現行使用SRF的設備，利用高溫燃燒充分破壞戴奧辛，並搭配良好的空汙防制設備達成戴奧辛排放減量。

環境部表示，目前針對使用SRF相關設施已訂有管制的排放標準，如以發電作為營運目的的電力設施，其空氣汙染物應符合「電力設施空氣汙染物排放標準」，而一般鍋爐，則須符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」，且使用SRF者皆準用焚化爐戴奧辛及重金屬的排放規定。

環境部大氣環境司今年7月預告「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」、及「鍋爐空氣汙染物排放標準」3項修正草案，新增規範使用SRF設施種類及規模，並要求應設置相關空汙防制設備，以嚴格控管空汙排放情形。

環境部表示，將務實面對目前SRF政策推動上發現的問題，參酌各界建議納入修正，提升管理強度，並落實查核輔導，達成政府推動SRF轉廢為能的政策目標。

SRF 廢棄物 環境部

延伸閱讀

投資新北設SRF廠處理3萬噸廢木材 中央可行性評估中

彰化環團批SRF有空污疑慮 縣府：轄內三廠只生產沒燃燒

SRF燒廢棄物發電？陳椒華：政府對汙染問題視而不見

SRF發電廠進駐桃科 張善政：鄭文燦沒反對還親筆簽「如擬」

相關新聞

下周2波東北季風 賈新興：12月中旬起中北部降雨略偏多

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來10天天氣及短期氣候重點，他表示，展期資料顯示，12月中旬起至明年1...

陽光露臉好天氣 空氣品質差....明天更熱注意日夜溫差大

今天台灣附近風場轉偏南風，多數地區是多雲到晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，僅東半部地區有小範圍零星降雨，...

不滿惡意檢舉暴增 上百輛小黃13日繞行民進黨部陳抗

交通違規新制6月30日上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增，不僅引發民怨，職業駕駛也苦不堪言。全國...

為了女兒 新住民從不會中文到成為總統即時口譯

來自印尼的台灣新住民林達獲選「優秀新住民」表揚，20年前林達嫁來台灣時還不會講中文，生下女兒後，為用中文教育女兒，開始積...

恆春旅遊醫院新大樓21日峻工 居民驚：說好的重症急救怎沒了？

屏東恆春半島醫療資源不足，尤其是急重症病患轉診路途遙遠，地方爭取醫療平權聲高漲，行政院核定5.7億元的部立恆春旅遊醫院醫...

台中最美接種站挑戰最複雜施打 猴痘高危族打好打滿

有台中最美接種站之稱的文心森林公園公費疫苗接種站重啟為假日接種站，提供4種公費疫苗，由於每種疫苗公費接種條件不一，甚至有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。