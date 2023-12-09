回響／挨批假綠能 環境部強化SRF製造使用審查管理制度

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業者也享補貼獎勵，遭到環團批評這是「假綠能」。

環境部今天表示，後續將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、要求產品品質及符合相關空汙排放標準，落實查核輔導，強化整體運作管理及流向追蹤，一旦發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證時，即依廢棄物清理法移送檢調單位偵查，絕不寬貸，也呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

環境部說，有鑑於現行已有SRF品質規範與管理方式，環境部資源循環署112年檢核全國SRF製造廠書面文件，並與地方環保機關合作完成66家次現場訪視作業，仍有各廠技術參差不齊情形，循環署表示，為改善提升品質，將採取精進措施，包括新設廠改採三階段審查（書審、試運轉、現勘），循環署將建立中央地方會審機制，組成技術小組協助地方進行審查，提升審查品質，以確保新設製造廠產製SRF的能力。

環境部表示，在既設廠部分，則規畫執行稽查輔導專案計畫，檢視料源、製造及使用各環節是否符合規定，並要求落實SRF採樣及檢測，以確保製造品質；經查不符規定者，即要求依限改善，否則依廢棄物清理法撤銷或廢止其廢棄物清理計畫書。

環境部表示，為順應國際減煤的趨勢，歐盟、日本等先進國家皆已推動可燃廢棄資源燃料化之工作，我國亦參考國際趨勢，建立SRF管理制度及標準，針對SRF料源、製造程序、品質規範、後端使用設備及空氣汙染防制等，皆訂有相關規定。

循環署表示，SRF是以具適燃性的廢棄物為料源，並依符合規定的設備轉製而成的燃料，可替代煤炭使用，具有減碳效益。循環署從108年起推動可燃廢棄資源燃料化，109年訂定「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，規範包含廢棄物料源、製造廠應設置必要設備、品質管理、後端使用設施種類及汙染防制設施等，並訂有SRF品質標準。

環保機關依據上述規範進行審查核准，後續據以查核管理。此外，現行使用SRF的設備，利用高溫燃燒充分破壞戴奧辛，並搭配良好的空汙防制設備達成戴奧辛排放減量。

環境部表示，目前針對使用SRF相關設施已訂有管制的排放標準，如以發電作為營運目的的電力設施，其空氣汙染物應符合「電力設施空氣汙染物排放標準」，而一般鍋爐，則須符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」，且使用SRF者皆準用焚化爐戴奧辛及重金屬的排放規定。

環境部大氣環境司今年7月預告「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」、及「鍋爐空氣汙染物排放標準」3項修正草案，新增規範使用SRF設施種類及規模，並要求應設置相關空汙防制設備，以嚴格控管空汙排放情形。

環境部表示，將務實面對目前SRF政策推動上發現的問題，參酌各界建議納入修正，提升管理強度，並落實查核輔導，達成政府推動SRF轉廢為能的政策目標。