高齡長者打疫苗後死亡僅獲賠7萬元？ 衛福部解釋、公布死因

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第213次審議小組會議紀錄，此次共審查136案，11例獲得救濟金，分別有AZ疫苗5例、莫德納3例、BNT疫苗3例，金額從5000元至7萬元不等。惟獲得此次最高救濟金的個案在接種疫苗7個月後死亡，並非與疫苗相關。

高雄市90多歲李先生獲得7萬救濟金為本次最多，李先生屬於高齡族群有高血壓、周邊動脈阻塞疾病及慢性腎病等病史，接種AZ疫苗後，因四肢瘀斑及出血點而就醫經診斷為免疫性血小板低下，但無法判定與疫苗相關。然而個案接種疫苗7個月後，因跌倒致外傷與骨折送醫，並且併發多重感染死亡；由於跌倒屬意外事故，發生時間亦距離接種疫苗時間已久，審議小組判定與疫苗無關。

本次有2例為確定與疫苗相關，皆為出現心肌炎症狀，一位為彰化縣10歲楊姓男童，以及新竹縣20多歲陳姓男子，分別是接種BNT、莫德納後出現心肌酵素上升。而楊姓男童獲得救濟金3萬元，為此次最年輕個案。

另外，苗栗縣40多歲朱小姐，在接種第一劑AZ疫苗後出現皮膚炎、膿皮病與汗皰疹，但因為個案先前已有多次相關就醫史，且AZ疫苗並非複製型腺病毒載體疫苗，不會造成感染症，因此不予救濟。但是其接種第二劑疫苗後，出現落髮，雖然可能與壓力、遺傳或外力等因素有關，無法確定和AZ疫苗的關聯，但給予救濟金1萬元。