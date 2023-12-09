中南部今空品紅色警示 彰化環保局要求中火及六輕降載

中南部今天空氣品質不佳，為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，彰化縣府環保局發出警示指出，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；預計12月12日空品會好轉。

彰化環保局空品即時監測站上午10點半左右，線西測得AQI為123、二林AQI147、大城159，大城紅色警戒對所有族群都不健康，但因近期是二期稻作收割期，環保說，已已鎖定稻草露燃熱區，架設AI自動判煙，並結合警、消加強取締露天燃燒行為，也通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空汙防制，避免空品惡化。

彰化縣透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，環保局說，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今日共降載3600MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒空品不佳時，請民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。