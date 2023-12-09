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陽光露臉好天氣 空氣品質差....明天更熱注意日夜溫差大

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天是多雲到晴的穩定天氣，白天高溫各地可達26-28度，清晨仍須注意輻射冷卻降溫，部分區域低溫僅18-19度。本報資料照片
今天是多雲到晴的穩定天氣，白天高溫各地可達26-28度，清晨仍須注意輻射冷卻降溫，部分區域低溫僅18-19度。本報資料照片

今天台灣附近風場轉偏南風，多數地區是多雲到晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，僅東半部地區有小範圍零星降雨，白天高溫各地可達26-28度，但清晨仍須注意輻射冷卻降溫，部分區域低溫僅18-19度，感受較涼，日夜溫差大。

空氣品質部分，廖于霆表示，因為各地陽光露臉，光化反應明顯，臭氧濃度上升，而且風速微弱不利於汙染物擴散，今天西半部的空氣品質普遍來到對敏感族群不健康等級，如果呼吸道容易過敏的民眾，今天就要避免外出。

明天的天氣跟今天類似，仍是偏南風穩定天氣，廖于霆表示，各地高溫可以再回升1度左右，中午感覺起來會有一點點熱了，不過日夜低溫還是會降到18-19度，這代表日夜溫差拉得更大，要更留意保暖。

廖于霆表示，下波天氣變化落在下周二上午，鋒面通過，後續東北季風增強，北部東北部轉陰雨天氣，氣溫也會明顯下降，中部以北高溫降至21-23度左右，南部與東南部則較不受影響，仍維持晴到多雲穩定天氣，氣溫也不會明顯下降。

高溫 低溫

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