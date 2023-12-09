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2023退休力大調查／高愛倫 自然互動 不做疲老社交

聯合報／ 本報記者韋麗文
作家、前民生報總監高愛倫（右）。圖／高愛倫提供
作家、前民生報總監高愛倫（右）。圖／高愛倫提供

孤獨老瀰漫世界，有人卻活得溫暖有魅力。前民生報總監、大成報與星報總編輯高愛倫，與當年採訪的藝人們相知相惜大半個世紀，好人緣，又俠又暖的她笑道，「友誼不要熱到火燙，不要冷到結凍，唯有持續的適合溫度，才會一路伴隨。」

今年七字頭的高愛倫是公認的高挑美人，看似亮麗生涯，她在四十多歲時第一段婚姻出狀況，同時父親生病，患憂鬱症十多年。如今，她是筆耕不輟的作家，身旁有位一八五（現任丈夫綽號與身高），還有一群始終溫暖的朋友。

高愛倫客廳裡，掛著與一八五結婚時的合照，照片上眾星雲集，不亞於金馬獎。她坦言十八年前離開職場時，沒料到自己人緣還會那麼好。她說，即使退休，也要找到與自己搭調的人，「跟任何人交往都是社交，既不是應酬，也不是交際，而是自然參與的連結，有感情的互動，有資源的分享。」

她也交新朋友，她與先生以「青銀共餐」的家庭客飯，匯集鄰居同伴，一人一菜，自備碗筷，喝茶喝酒得自備雙杯。不喜歡講電話，聊天就是得看著對方的眼睛；不分享長輩圖，誠懇專心的談心才是她的調調。

她笑，「不要念念不忘往日榮華富貴，不要時時妄想攀權附貴。」只要不做疲老社交的頑固分子，口眼耳舌保持清幽，風趣幽默比財大氣粗受歡迎，知識淵博比自恃霸主受尊重。高愛倫說，「愛笑，愛說笑，愛說笑話」，任何場合，有趣的人，就是有魅力的人。

社交 憂鬱症 長輩圖

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