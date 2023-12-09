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健康你我他／照服員細心照顧 讓母親舒坦愉悅

聯合報／ 文／吳一忠（嘉義水上）
遙念恩情。圖／吳一忠提供
遙念恩情。圖／吳一忠提供

家母年輕時十分硬朗，外出都靠雙腿，隨著歲月游移，已屆耄耋之年，逐漸衰老，多年前急症手術出院後，我接回家照顧。

母親調養後回復體力，行走自如，生活起居能自理，不料有段時日身體違和，無力行動，梳洗成了一大問題。

我曾任職身障團體，熟悉社工業務，友人是居家服務督導員，於是請她幫忙向縣府社會局申請居家服務，每次補助140元，自費60元。

督導先來查看屋內擺設，符合居家安全規定，母親年齡情況也沒問題，於是把資料拍照上傳給組長，靜候指派照服員前來，後因人手不足，時間難以調配，只好找中華聖母基金會援助，但每次需自費200元。

照服員到達，隨即幫母親梳洗、換衣服、吹頭髮、修剪指甲，動作相當熟稔，態度溫柔細心，還攙扶母親在巷子散步、聊天，兩人互動良好，母親感到很舒坦，精神愉悅。事後基金會來電詢問滿意度，我答稱非常讚嘆照服員的耐心和辛苦。

後來政府改新制，採按件計酬，同樣的模式自付額127元，不限一小時，完成即可離開。這樣的美意是為了讓照服員工作更彈性並增加收入，個人認為尚可接受。只是多數人缺乏資訊，照護時數仍嫌不夠，如何讓長照2.0找得到、付得起，是應該改進的地方。

照服員 換衣服 指甲

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