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含硝苯地平血壓藥 副作用恐致腦梗塞

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

年使用量逾三千六百萬顆的含「硝苯地平（nifedipine）」成分降血壓藥物，被發現有增加腦部血液灌流、血壓驟降、反射性心搏加速等副作用，恐因此引發心血管併發症。食藥署昨宣布，限制該成分短效藥品不得用於治療高血壓；含該成分長效藥品，可用於高血壓，但限縮狹心症適應範圍，僅血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛適用。

食藥署副署長陳惠芳表示，前年九月底接獲疑使用含硝苯地平成分藥物治療高血壓的民眾，出現腦梗塞症狀。經匯集國內外資訊重評估，並提至藥品諮議小組討論，做出限縮適應症的決議。

硝苯地平過去適應症為「高血壓、狹心症」，分短效型、長效型二類。短效劑型藥物許可證十張，去年健保藥品申報量四六二萬顆；長效型藥品七張許可證，去年健保藥品申報量三一五三萬顆，總計三六一五萬顆。

適應症限縮後，短效型藥物僅在無其他適合療法時才可使用含硝苯地平短效劑型治療高血壓，不建議舌下投以硝苯地平膠囊。

陳惠芳說，過去孕婦禁用此類藥物，考量臨床實務上有安胎、治療孕婦高血壓需求，所以在警語及注意事項中加註，經醫師依個案謹慎評估風險效益，且其他藥物治療無效後才可使用。

至於長效型藥物，因藥物釋放慢，較無併發症風險，仍可使用於高血壓，狹心症（心絞痛）適應症則限縮於血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛。

高血壓 健保 食藥署

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