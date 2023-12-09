聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬆綁職能治療師帶運動 免憂違法

聯合報／ 記者李青縈程遠述／台北報導

依照現行規定，職能治療師需有醫囑才可執行長照、社區服務項目，導致讓職能治療師即便是在社區帶長輩拉筋、伸展、介紹輔具等，都得先看到「診斷書」才能作業，否則恐違法。立法院昨三讀通過「職能治療師法」修正草案，第十二條加上「但非以疾病治療為目的者，不在此限」，讓職能治療師未來帶活動不再有違法疑慮。

台灣職能治療學會理事長吳菁宜表示，在「非以疾病治療為目的」的情形下，職能治療師能走入社區服務。此次修法並無改變疾病治療中醫療團隊的分工關係，民眾有傷病，仍需由醫師診斷，職能治療師依照醫囑、診斷書、照會醫師等方式，才能介入治療。

台灣職能治療學會顧問張自強說，法規鬆綁後，國人可獲得完整治療服務，延緩邁向失能。

民進黨立委吳玉琴說，「職能治療師法」制定後，「職能治療師業務範圍」至今廿餘年，都無實質修正或調整，職能治療師專業發揮場域，不再侷限於醫療機構，也不再只侷限疾病治療，此次修法讓職能治療師得以符合社會所需執行專業業務，促進民眾健康與生活品質。

治療師 醫師 吳玉琴

延伸閱讀

職能治療師法修法通過 可直接服務亞健康、銀髮族群

立院三讀 職能治療師可非以疾病治療為目的執行業務

民團批衛福部心健司恍如「低體重新生兒」 3大黨代表回應

推動40年 營養專法今通過立院初審

相關新聞

2025年難根除C肝 卡在監所篩檢

政府喊出要在二○二五年消除Ｃ肝，不過根據國健署昨公布Ｃ肝清除進度，二年內得治療四點八萬人才能達標，為達標增列五億經費，明...

機場採檢 首度驗出肺炎黴漿菌

衛福部疾管署於上月廿六日起，針對自中港澳入境有類流感症狀的旅客「鼓勵採檢」，昨天首次驗出肺炎黴漿菌。不過，整體仍以流感病...

校園午餐液蛋 基北北桃中有條件解禁

台中市長盧秀燕昨與基北北桃4市宣布，校園午餐液蛋下周一可望解禁。盧秀燕表示，台中市與北部這幾個城市已經講好了，從下周一開...

2023退休力大調查／健腦玩樂 延長有幸福感歲月

打開前衛生署長葉金川臉書，他最近去了日本，前陣子組千歲團去馬祖，平常在花蓮種樹養花四處走走，看起來「好像」都在玩；北醫名...

財神爺2度下凡！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這間大廟旁

大樂透頭彩連續2期開出，且又是一人獨得。今（8）日大樂透頭獎金額1億元在雲林縣北港鎮共榮里中山路161號緣開運彩券行開出...

周末各地好天氣 下周這天鋒面影響北台灣一口氣降7度

中央氣象署指出，明天到下周一都是穩定天氣，白天高溫26至30度，各地溫暖舒適，但清晨低溫西半部及東北部約降到16至18度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。