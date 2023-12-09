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鬆綁職能治療師帶運動 免憂違法
依照現行規定，職能治療師需有醫囑才可執行長照、社區服務項目，導致讓職能治療師即便是在社區帶長輩拉筋、伸展、介紹輔具等，都得先看到「診斷書」才能作業，否則恐違法。立法院昨三讀通過「職能治療師法」修正草案，第十二條加上「但非以疾病治療為目的者，不在此限」，讓職能治療師未來帶活動不再有違法疑慮。
台灣職能治療學會理事長吳菁宜表示，在「非以疾病治療為目的」的情形下，職能治療師能走入社區服務。此次修法並無改變疾病治療中醫療團隊的分工關係，民眾有傷病，仍需由醫師診斷，職能治療師依照醫囑、診斷書、照會醫師等方式，才能介入治療。
台灣職能治療學會顧問張自強說，法規鬆綁後，國人可獲得完整治療服務，延緩邁向失能。
民進黨立委吳玉琴說，「職能治療師法」制定後，「職能治療師業務範圍」至今廿餘年，都無實質修正或調整，職能治療師專業發揮場域，不再侷限於醫療機構，也不再只侷限疾病治療，此次修法讓職能治療師得以符合社會所需執行專業業務，促進民眾健康與生活品質。
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