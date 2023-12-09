2025年難根除C肝 卡在監所篩檢

政府喊出要在二○二五年消除Ｃ肝，不過根據國健署昨公布Ｃ肝清除進度，二年內得治療四點八萬人才能達標，為達標增列五億經費，明年將多篩一五○萬人。專家擔憂，受刑人篩檢是Ｃ肝完治最後一哩路，但國家Ｃ肝消除辦公室今年降級併入國健署，恐難約束主管監所的法務部，影響篩檢成效。

Ｃ肝新藥的研發，讓世衛組織喊出，二○三○年前，全球可診斷九成的Ｃ肝患者，需治療者有八成獲得治療，好達到「消除」Ｃ肝的目標。國健署昨公布我國Ｃ肝清除進度，截至今年八月，共篩檢五四○萬人，推算下來，台灣須在二○二五年前治療廿三點七萬人，四十五至七十九歲及HIV感染者、洗腎病人及美沙冬療法戒癮對象等目標族群中，須再治療四點八萬人，才能達標。

國健署長吳昭軍說，近期每個月治療Ｃ肝患者的人數約有一千人。林口長庚醫院胃腸肝膽科系教授級主治醫師簡榮南說，依此計算，至二○二五年僅能治療二萬餘人，與目標仍有距離。

簡榮南表示，現針對收容人進行篩檢治療，是幫助達標最有效率的方式。因獄中毒癮者感染Ｃ肝比率逾九成，但目前受刑人Ｃ肝篩檢率僅百分之四十八。Ｃ肝辦今年從政院層級改制國健署癌症防治組轄下，恐難讓法務部可以配合Ｃ肝篩檢，也擔心沒有專家即時監測防治數據，無法發揮鞭策作用。

國健署昨公布的「台灣Ｃ肝根除地圖」中，基隆、雙北、竹縣、竹市抗體篩檢率均未達五成。簡榮南近期一項研究顯示，台灣Ｃ肝抗體篩檢率平均值不足四成，須提升至九成才能滿足世衛目標。

過去基層反映，Ｃ肝篩檢費過低、不敷成本，呼籲提高。國健署副署長魏璽倫表示，篩檢費用預計由二百元調整為四百元，目前計畫已送至行政院，若核准有望明年上路。吳昭軍則說，國健署明年預計多篩檢一五○萬人，考量衍生費用，以公務預算擴大編列，明年增列篩檢經費至五點五億元，但計算基準是每人二百元。