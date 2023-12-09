校園午餐液蛋 基北北桃中有條件解禁

台中市長盧秀燕昨與基北北桃4市宣布，校園午餐液蛋下周一可望解禁。盧秀燕表示，台中市與北部這幾個城市已經講好了，從下周一開始有條件解禁，校園可以使用具CAS標章的殺菌液蛋，但仍要把關，台中的液蛋必須是12月製造，確保現在液蛋的生產日期要新鮮。

對此，台北市蛋商公會理事長林天來表示，「業者都很高興」，對於雞蛋的消費有幫助；至於是否會因需求增加而漲蛋價？公會表示，目前蛋的庫存仍多，沒有調整空間。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨則表示，解禁後預估應該可以增加雞蛋一成的消費量。未來是否漲價，要看市場供需狀況，畢竟禽流感也有漸漸升溫的趨勢。

北市以及多個縣市決定下周一解禁校園使用液蛋，農業部代理部長陳駿季表示，樂見原禁止營養午餐使用液蛋的學校重新開放。這是重要指標，也鼓勵民眾正常消費蛋品。示意圖。本報資料照片

台北市團膳公會理事長高嘉鴻表示，在學校午餐禁止使用液蛋期間，由於並非禁止吃蛋，所以團膳還是有供應雞蛋料理，只是有些廠商業者因為習慣使用液蛋，自己打蛋比較費工，才暫時沒有使用。全國六、七成的業者都是靠殼蛋打蛋使用，特別是中南部業者，北部都會區較多使用液蛋。

不過，目前各校12月菜單已開立，5市教育局尊重各校和廠商協調更改菜單的程序，授權由各校午餐供應會討論決議，實際使用液蛋食材時間仍依各校時程而定，約在12月中下旬。

北市教育局表示，考量衛生單位已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地標示，且CAS液蛋來源均為國產，經確認基北北桃4市均已掌握學校午餐蛋品食材來源，且經評估具CAS認證的液蛋在食材來源與製程品質均較有保障，為讓學校午餐蛋料理菜色恢復多元，即日起開放學校午餐使用CAS液蛋。

進口蛋爆發爭議以來，地方衛生局協助跨縣市聯繫把關蛋品源頭，確認提供學校午餐的液蛋食材均無疑慮；也函請衛福部食藥署提供近期查核全國液蛋製造業者及產品標示的結果，確認製程及標示均已符合規範。