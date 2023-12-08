創世「順手捐發票 」滿30年 去年募集張數急墜6500萬張

創世基金會於1993年在「不增善士負擔」的原則下，開始推動「順手捐發票」迄今30年，累計募得近17億張，中獎金額近18億元，成為弱勢服務的重要基石。創世基金會今慶祝募集發票滿30周年，現場有創辦人曹慶親手打造10尺高的發票聖誕樹，藝人張兆志分享10年前街募歷程，並與同樣30歲的謝京穎、方琦、彭千祐，一同歡慶力挺公益，現場教學雲端捐贈三部曲。

創世基金會指出，據財政部統計數據，2022年總共開立84.1億張電子發票，但捐贈給社福團體不到1%。這樣的困境，創世感受最為明顯，去年募集發票張數急墜6500萬張，與最高峰時期相比足足少了6成。

除民眾習慣改變，創世還說，歷經三年的疫情後，人們更珍惜和家人相聚時光，聚餐、旅遊增加了，卻忘了有一群弱勢朋友的孤單、艱辛不只三年，有的是十、二十年，創世目前全台設有17所安養院，服務近800名植物人，安養1名植物人每月需支出4到6萬元，每日支出就超過百萬，加上物價飆漲，服務成本節節上升，然而創世捐款今年統計至今，已減少近3000萬，對於24小時照護不能中斷的植物人安養院而言，陷入嚴峻危機。

張兆志今擔任募發票小隊長，分享10年前第一次街募後就持續捐發票，還會注意店家的發票箱，大力呼籲做愛心要馬上行動。京穎也分享10年前曾參與創世發票服裝設計，對捐發票印象深刻，分享只要設定捐贈載具就自動捐；方琦則教大家捐贈口訣「919」，順口做愛心；彭千祐分享自己也用app捐贈電子發票，最後大家一起呼口號「捐贈碼919 救一救植物人」點亮發票數。

創世基金會呼籲社會大眾，不管捐發票、或支持一日安養經費1650元等，都能讓創世服務的植物人過一個溫暖又安心的年。詳情可電洽愛心電話：(02)2835-7700或至創世基金會官網。