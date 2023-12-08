快訊

Live／日投先發嘉陽宗一郎投滿8局飆9K 中華隊仍未得分0:0

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創世「順手捐發票 」滿30年 去年募集張數急墜6500萬張

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
張兆志(右1)、彭千祐(右2)、方琦(左1)、謝京穎(左2)與創世基金會上街募發票。圖/創世基金會提供
張兆志(右1)、彭千祐(右2)、方琦(左1)、謝京穎(左2)與創世基金會上街募發票。圖/創世基金會提供

創世基金會於1993年在「不增善士負擔」的原則下，開始推動「順手捐發票」迄今30年，累計募得近17億張，中獎金額近18億元，成為弱勢服務的重要基石。創世基金會今慶祝募集發票滿30周年，現場有創辦人曹慶親手打造10尺高的發票聖誕樹，藝人張兆志分享10年前街募歷程，並與同樣30歲的謝京穎、方琦、彭千祐，一同歡慶力挺公益，現場教學雲端捐贈三部曲。

創世基金會指出，據財政部統計數據，2022年總共開立84.1億張電子發票，但捐贈給社福團體不到1%。這樣的困境，創世感受最為明顯，去年募集發票張數急墜6500萬張，與最高峰時期相比足足少了6成。

除民眾習慣改變，創世還說，歷經三年的疫情後，人們更珍惜和家人相聚時光，聚餐、旅遊增加了，卻忘了有一群弱勢朋友的孤單、艱辛不只三年，有的是十、二十年，創世目前全台設有17所安養院，服務近800名植物人，安養1名植物人每月需支出4到6萬元，每日支出就超過百萬，加上物價飆漲，服務成本節節上升，然而創世捐款今年統計至今，已減少近3000萬，對於24小時照護不能中斷的植物人安養院而言，陷入嚴峻危機。

張兆志今擔任募發票小隊長，分享10年前第一次街募後就持續捐發票，還會注意店家的發票箱，大力呼籲做愛心要馬上行動。京穎也分享10年前曾參與創世發票服裝設計，對捐發票印象深刻，分享只要設定捐贈載具就自動捐；方琦則教大家捐贈口訣「919」，順口做愛心；彭千祐分享自己也用app捐贈電子發票，最後大家一起呼口號「捐贈碼919 救一救植物人」點亮發票數。

創世基金會呼籲社會大眾，不管捐發票、或支持一日安養經費1650元等，都能讓創世服務的植物人過一個溫暖又安心的年。詳情可電洽愛心電話：(02)2835-7700或至創世基金會官網。

電子發票 植物人 愛心

延伸閱讀

謝京穎、書偉登記結婚時間出爐！重返八點檔被下禁欲令

農產品銷售不好募款冷颼颼 社福團體壓力大

女猛推6歲繼子變植物人死 美服刑10多年遣返再面對司法審判

影／為病兒散盡家財…前工廠老闆破產「蝸居水塔」 創世想伸援卻自身難保

相關新聞

台「氣候變遷表現指標」差 學者批：政府執行力不佳

看守德國(Germanwatch)研究室公布全球「氣候變遷表現指標」(CCPI index)結果。今年台灣在總評估67國...

周末各地好天氣 下周這天鋒面影響北台灣一口氣降7度

中央氣象署指出，明天到下周一都是穩定天氣，白天高溫26至30度，各地溫暖舒適，但清晨低溫西半部及東北部約降到16至18度...

劉克襄吐露照顧9旬母血淚 兒說千句話抵不過醫一句話

作家劉克襄長年照顧90多歲罹患巴金森氏症的媽媽，今年8月時，他媽媽不時摔倒，為防堵下一次，家中備妥移動式助行器（俗稱四腳...

監所篩檢成C肝完治關鍵 專家憂C肝辦降級難落實

政府喊出「超越世衛、消除C肝」口號，要超前世衛組織提出的2030年消除C肝目標，在2025年提前達標。專家表示，若依目前...

國中女生誤刷兒童卡遭罰票價50倍 家長不滿抗議

台北市一名國中女學生日前搭乘捷運時，不小心誤刷了弟弟的兒童卡，眼尖的站務發現票價少收12元，出站時攔下要求補應付票價50...

小學生咳嗽發燒3天後背部驚現「大面積紅斑」 醫警告：黴漿菌引起

中國大陸黴漿菌疫情升溫，台灣也傳出有兒童感染的案例，讓家長們憂心忡忡。兒童感染科醫師顏俊宇表示，近期有名小學生因咳嗽及發燒等症狀就醫，幾天後背部甚至出現大面積紅疹，確定是黴漿菌引起的多型性紅斑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。