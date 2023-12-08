劉克襄吐露照顧9旬母血淚 兒說千句話抵不過醫一句話

作家劉克襄長年照顧90多歲罹患巴金森氏症的媽媽，今年8月時，他媽媽不時摔倒，為防堵下一次，家中備妥移動式助行器（俗稱四腳馬），媽媽卻拒絕使用，但症狀不斷出現，照顧難度不斷加劇，原來讓媽媽聽進自己的話「這麼難」，他今於臉書分享，使用長照服務後，個管師的出現，讓他的照顧路不再是單兵作戰，而是獲得隊友支援。

劉克襄昨於臉書分享照顧媽媽的點滴，他媽媽已經90多歲，手部肌肉能力不足，用手杖的能力大不如前，其實早在八月就不時摔倒，雖然家中早就準備好移動式助行器（四腳馬），但被媽媽拒絕使用，家人苦勸，媽媽堅持不用，購買的輔具就這樣，擺回地下室。

媽媽面對家人像是銅牆鐵壁，但面對醫師卻是百般依順，劉克襄說，媽媽總會在吃飯時，把醫師叮囑她的話反覆敘述，醫師告訴她該吃什麼或是有什麼建議，媽媽都照單全收，把醫師的話抄寫下來，彷彿事救命藥單。看著媽媽，他自知，「外人的規勸」才有機會改變媽媽的習慣。

劉克襄與太太討論，決定在這條照顧路上，尋求長照的協助，台中市衛生局長照中心派人到府評估，個管師認為請物理治療師可以改善媽媽走路不穩問題，避免頻繁跌倒，也建議透過政府經費補助買沐浴椅，讓洗身、刷牙如廁等更加安全。

物理治療師建議，不宜繼續使用手杖，並幫忙重新調整四腳馬，原本媽媽不願意使用的四腳馬，再接下來的時間內，她天天使用，也因為天天用，兩臂肌力也逐漸變得有力，不再像以往使用手杖，難以支撐。

不過，劉媽媽一聽到物理治療師到府協助「要付錢」，趕緊告知「別再來」。劉克襄說，家屬僅需支付200多元的諮詢指導費，不斷說服才得以讓治療繼續。

他同時也讓治療師了解狀況，治療師後續和母親的互動也有所調整，不只教母親運動方式，還針對母親吞嚥困難，做伸脖子運動指導，並透過仰頭拉抬、側臉轉頭等運動改善吞嚥狀況。治療師甚至還加了母親臉書成為好友，母親還幫治療師畫了插圖。

劉克襄感嘆表示，「以前怕她吃飯，一邊說話會嗆到，我都斷然阻止出聲，等吃完再聊。現在她常口沫橫飛，一直跟我講個不停，滿足了跟家人對話的渴望。」

他表示，「幸好，我們不是單兵作戰，還有家人之外的隊友，隨時在旁，可以調派上場，端看你是否有心。最怕的是，你不清楚，自己還有支援的隊友。」他更感謝個管師和治療師的出現，協助脫離長照困境。